EUROPA IN RIVOLTA. Ma a chi conviene tutto questo?

Passiamo alla seconda domanda: cui prodest? Se guardiamo alla politica interna dei Paesi infiammati dalle guerriglie urbane, si potrebbe dire: alle destre. La situazione consente una retorica perfetta per lanciare due lance nel cuore della sinistra: da un lato l'attacco ai maranza che non si integrano (“re-mi-gra-zio-ne!”) con il discorso sulla necessità di rafforzare la sicurezza nelle città, dall'altro l'affondo contro i centri sociali con le bandiere pro pal “coccolati” da troppi esponenti di sinistra (che forse non si rendono conto di cosa si nasconda al loro interno). Si tratta di una retorica che, dal punto di vista politico, le destre possono utilizzare per incrementare i consensi. Matteo Salvini, per esempio, ha detto che in piazza a Milano c'erano “centri sociali, maranza e marciume sinistro avariato. Ci sarà ancora chi li protegge e li difende???”. “Manifestare è un diritto ma mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è. Rinnovo la mia richiesta alle opposizioni: non siano ambigue su questo. Ogni reticenza diventa giustificazione”, ha invece dichiarato Giorgia Meloni ergendosi a figura istituzionale per eccellenza. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto che “le ragioni della protesta erano comprensibili. Le violenze contro le forze dell'ordine e i gravi danni alla città sono ingiustificabili": una retorica un po' scialba che porterà via un bel po' di voti. Se però Meloni è salda al governo, e in teoria può solo rimetterci perché è il suo esecutivo - potrebbe dire qualcuno - che dovrebbe garantire la sicurezza e risolvere vecchi problemi, diverso e delicato è il discorso a Parigi. Alle prossime elezioni presidenziali esiste infatti davvero la probabilità che il Rassemblement National arrivi al potere con un clamoroso riequilibrio della geopolitica europea (tanti saluti agli aiuti francesi all'Ucraina, per esempio). La sinistra, come detto, ha dalla sua parte temi razionali da spendere: il caro vita e le poche risorse per l'istruzione sono problemi reali, ma che le violenze di piazza scatenate da una parte delle masse riottose trascinano in secondo piano. Forse è questo che vuole qualcuno? Già, ma chi?