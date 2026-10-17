Crystal Lake, la serie prequel di Venerdì 13. Il ritorno all’America rurale e horror anni Settanta

Il 1972 di Crystal Lake ha tutto della meravigliosa provincia rurale americana che abbiamo imparato a conoscere attraverso migliaia di film e serie. Il campeggio è immerso nel verde, i ragazzi sono in vacanza, gli adulti hanno le loro faccende da sbrigare e la vita di provincia procede secondo abitudini consolidate. Eppure basta guardare le facce, ascoltare certe conversazioni, soffermarsi sui luoghi per avvertire che, dietro la facciata rassicurante, la natura ha poco di idilliaco. La realtà smentisce la propaganda hippie dell’epoca. Per questo il folk horror americano di quegli anni è così germinale: tiene presente che la cultura dei figli dei fiori era colma di pruderie, popolata anche da ragazzi ricchi che volevano vedere le ragazzine abbandonarsi ad atteggiamenti libertini, salvo poi giudicarle. Era una cultura consapevole, almeno in parte, del lato oscuro della propria rivoluzione: da quel mondo insieme sovversivo e rurale sarebbe emerso Charles Manson, insieme a tanti altri guru inquietanti, predatori di giovani in fuga da casa, persi sulle strade polverose della vita on the road. Ragazzi che cercavano di sfuggire ai mostri della famiglia borghese e finivano nelle mani di mostri ancora peggiori, in preda alla bestialità.