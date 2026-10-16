Ma che cazzo succede al Sud? In Puglia supermercati vuoti, in Calabria proteste degli agricoltori. Un casino e ora il governo “convoca l'autotrasporto”. Intanto inizia il blocco dei tir

La protesta dell’autotrasporto ha tutt’altra radice. Al centro c’è il mancato sblocco delle risorse stanziate a maggio per contrastare il caro gasolio, che non sarebbero ancora arrivate alle imprese. Le associazioni chiedono anche nuovi fondi, perché il diesel continua a salire: Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto, parla di oltre 50 centesimi in più al litro dall’inizio della guerra in Iran.

In Puglia ai camionisti si sono uniti agricoltori, olivicoltori e pescatori, esasperati dai costi energetici e, nel caso dell’olio, dal calo dei prezzi. Hanno bloccato caselli, tangenziali e strade principali. In Calabria da oggi fino a martedì 20 ottobre è in corso il fermo regionale proclamato da Fedralog, con circa quindici presìdi tra porti, svincoli dell’A2 e la zona dell’aeroporto di Lamezia Terme, principale scalo della regione. I mezzi pesanti sono posizionati ai margini delle strade, senza veri blocchi, ma il restringimento delle carreggiate può causare disagi.

Proteste, bene precisarlo, spontanee, non governate, segno della disperazione degli imprenditori e di un malessere diffuso e non più sostenibile. Altre iniziative sono annunciate in Sicilia, mentre cresce l’allarme in Basilicata. Conftrasporto e Unatras avvertono che, senza risposte, valuteranno un fermo nazionale e rischiano di paralizzare il settore. La Regione Calabria è corsa ai ripari stanziando 15 milioni di euro di cui 10 andranno agli autotrasportatori e 5 agli agricoltori. Ma torniamo alla domanda dell’inizio: troppo tardi? Il governo risponde dopo giorni di proteste, arrivate tardi sulle prime pagine, e lo fa convocando un tavolo a undici giorni di distanza. Per le pompe, con la raffineria libera, il carburante tornerà. Per camionisti e agricoltori, che aspettano da maggio i fondi promessi, è un’altra attesa. E se il 27 non basterà, il fermo nazionale diventa un rischio sempre più serio.