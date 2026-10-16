L'arma di BMW contro la Cina è un'auto elettrica? Tutto sulla nuova iX4 Suv (da 72mila euro) che promette più autonomia di Tesla Model Y e ricariche super rapide

La partita si giocherà sui prezzi ma anche sulla capacità di sostenere la concorrenza asiatica. Il Financial Times ha evidenziato le difficoltà del settore automobilistico tedesco, stretto tra la pressione dei costi industriali, i dazi statunitensi e la contrazione delle vendite in Cina. Nel terzo trimestre del 2026, le consegne globali del gruppo BMW sono diminuite del 6,3% su base annua, fermandosi a 551.072 veicoli, mentre quelle in Cina sono crollate del 24,8%, a 114.355 unità. Eppure la Neue Klasse offre già segnali incoraggianti: secondo il quotidiano britannico, la iX3 elettrica ha raccolto oltre 100mila ordini dal lancio, tanto da costringere BMW ad accelerare la produzione. La iX4 punta a replicare quel risultato, facendo leva su un'autonomia elevata, ricariche rapide e una gamma che comprende anche una variante sportiva. Resta però il nodo dei costi: la Model Y può contare su un posizionamento più accessibile e diversi marchi cinesi stanno guadagnando terreno proprio grazie a prezzi competitivi e a una rapida evoluzione tecnologica. BMW ha intanto fatto un altro passo in avanti per affrontare al meglio le auto del Dragone.