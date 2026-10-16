Se Trump licenzia Zampolli allora è stato davvero lui a presentargli la first lady Melania (e non Epstein come vorrebbe Report)

Per mesi abbiamo sentito parlare di Paolo Zampolli come di un uomo che avrebbe avuto in tasca qualcosa di molto più prezioso di un incarico diplomatico, ovvero le prove di un segreto scottante, abbastanza compromettente, secondo il racconto di Ungaro, da garantirgli una posizione privilegiata nei confronti dei Trump. Un intreccio perfetto per una spy story, un po’ meno per la prova del nove. Perché, ora che Donald Trump ha rimosso Zampolli dal suo incarico, che fine fa il teorema del ricatto? Il licenziamento mette seriamente in discussione l’idea di uno Zampolli intoccabile grazie ai segreti della first lady. “Gli incarichi degli inviati speciali durano un anno. Il presidente Trump ha prorogato il mio per oltre sei mesi. Anni fa mi disse che ero troppo bravo per il mondo delle modelle e mi fece entrare nel settore immobiliare. Adesso mi ha detto: ‘Perché vuoi lavorare nel governo quando puoi concludere tutti questi affari?’. Il presidente ha sempre ragione. Servire lui e gli Stati Uniti è stato il più grande onore della mia vita. Sono profondamente grato al presidente Trump, al vicepresidente Vance, al segretario Rubio e a tutta la squadra. Ora è il momento di un nuovo capitolo: tornare agli affari, costruire relazioni e concludere accordi. Il presidente Trump mi ha cambiato la vita una volta. Lo ha appena fatto di nuovo”.