Vannacci contro la Bernarda fa a gara di testosterone con Renzi e rilancia la nuotata in Sardegna, ma lo sa come diventano i testicoli con l'acqua fredda? Consigli pratici per il Generale del patriarcato mediterraneo

Ma, sfidando Matteo Renzi in questa gara testosteronica, Roberto Vannacci fa un... si può dire coming out? No, forse no. Vabbè, insomma: detesta la Bernarda e chi le va appresso. Riportiamo, a scanso di equivoci, le sue parole: «Il 4 ottobre – dice riferendosi a Renzi – c'avevi la Leopolda, non mi dire che il 17 c'hai la Bernarda. A presto». Insomma, qui bisogna smetterla con la Leopolda, ma soprattutto con la Bernarda. È che è 'sta fissa con la Bernarda! Bisogna andare a mettersi in costume con Vannacci, capezzoli irsuti e tutto il resto, e fare una bella gara tra uomini, senza perdere tempo con quella cattivona della Bernarda, che ti distrae dalle dimostrazioni di mascolinità e dalle prove di virilità, tipo la lotta greco-romana. Avvertenza per Vannacci: con l'acqua fredda potrebbe fare una brutta figura, perché la mascolinità tende a ritirarsi (cosa che un incursore come lui non farebbe mai). Stia attento, Vannacci: lei lo sa com'è fatta la Bernarda. Poi, quella lì, sparla.