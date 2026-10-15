Vannacci contro la Bernarda fa a gara di testosterone con Renzi e rilancia la nuotata in Sardegna, ma lo sa come diventano i testicoli con l'acqua fredda? Consigli pratici per il Generale del patriarcato mediterraneo

Roberto Vannacci ce l’ha su con la Bernarda: «O me o Lei», dice in un video su Instagram in cui pubblicizza, in costume attillato, la sua prossima impresa: una sfida di tre miglia nautiche a nuoto (con o senza deriva?). Volete vederlo? L’appuntamento è in Sardegna, il 17 ottobre 2026, a Costa Rei, presso lo stabilimento Chaplin Beach, nel comune di Muravera. Nel video di presentazione c’è un’anteprima dei capezzoli turgidi del generale. Lo diciamo perché è indubbio che Vannacci rappresenti un sogno erotico bisessuale (nel senso che lo sognano sia le donne sia gli uomini). Ci delizierà anche stavolta con una vestaglietta frou-frou in puro stile Manuel Fantoni, battente però bandiera italiana?
Nel video, sfidando apertamente Matteo Renzi, si spinge un po’ verso il sacrilego: «Tre miglia nautiche come la Santissima Trinità». Ora, immaginarsi il Padre, il Figlio e soprattutto lo Spirito Santo in costumino che sguazzano nell’acqua insieme al generale dal capezzolo impennato fa un po’ impressione. Ma tant’è: se non lo scomunica la Chiesa, chi siamo noi per lamentarci? È finita qui? Ma no. A seguire le «tre miglia nautiche» (facciamoci il segno della croce) ci sarà la maratona: non si capisce se mezza, un quarto o intera. Ma soprattutto, la domanda che tutti si pongono è: il generalone correrà in tenuta da bagno, in costumino o in pantaloncini Adidas (microfit anni Settanta)?
Ma, sfidando Matteo Renzi in questa gara testosteronica, Roberto Vannacci fa un... si può dire coming out? No, forse no. Vabbè, insomma: detesta la Bernarda e chi le va appresso. Riportiamo, a scanso di equivoci, le sue parole: «Il 4 ottobre – dice riferendosi a Renzi – c'avevi la Leopolda, non mi dire che il 17 c'hai la Bernarda. A presto». Insomma, qui bisogna smetterla con la Leopolda, ma soprattutto con la Bernarda. È che è 'sta fissa con la Bernarda! Bisogna andare a mettersi in costume con Vannacci, capezzoli irsuti e tutto il resto, e fare una bella gara tra uomini, senza perdere tempo con quella cattivona della Bernarda, che ti distrae dalle dimostrazioni di mascolinità e dalle prove di virilità, tipo la lotta greco-romana. Avvertenza per Vannacci: con l'acqua fredda potrebbe fare una brutta figura, perché la mascolinità tende a ritirarsi (cosa che un incursore come lui non farebbe mai). Stia attento, Vannacci: lei lo sa com'è fatta la Bernarda. Poi, quella lì, sparla.