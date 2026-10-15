15 ottobre 2026

Vannacci contro la Bernarda fa a gara di testosterone con Renzi e rilancia la nuotata in Sardegna, ma lo sa come diventano i testicoli con l'acqua fredda? Consigli pratici per il Generale del patriarcato mediterraneo

15 ottobre 2026

Roberto Vannacci lancia una sfida a nuoto di tre miglia nautiche a Costa Rei, in Sardegna, il 17 ottobre 2026. Nel video su Instagram, tra costumi attillati, richiami alla Santissima Trinità e frecciatine a Matteo Renzi, spunta la polemica sulla Bernarda cattivona
Vannacci contro la Bernarda fa a gara di testosterone con Renzi e rilancia la nuotata in Sardegna, ma lo sa come diventano i testicoli con l&#039;acqua fredda? Consigli pratici per il Generale del patriarcato mediterraneo

Roberto Vannacci ce l’ha su con la Bernarda: «O me o Lei», dice in un video su Instagram in cui pubblicizza, in costume attillato, la sua prossima impresa: una sfida di tre miglia nautiche a nuoto (con o senza deriva?). Volete vederlo? L’appuntamento è in Sardegna, il 17 ottobre 2026, a Costa Rei, presso lo stabilimento Chaplin Beach, nel comune di Muravera. Nel video di presentazione c’è un’anteprima dei capezzoli turgidi del generale. Lo diciamo perché è indubbio che Vannacci rappresenti un sogno erotico bisessuale (nel senso che lo sognano sia le donne sia gli uomini). Ci delizierà anche stavolta con una vestaglietta frou-frou in puro stile Manuel Fantoni, battente però bandiera italiana?

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Vannacci non vuole che hai la Bernarda

Nel video, sfidando apertamente Matteo Renzi, si spinge un po’ verso il sacrilego: «Tre miglia nautiche come la Santissima Trinità». Ora, immaginarsi il Padre, il Figlio e soprattutto lo Spirito Santo in costumino che sguazzano nell’acqua insieme al generale dal capezzolo impennato fa un po’ impressione. Ma tant’è: se non lo scomunica la Chiesa, chi siamo noi per lamentarci? È finita qui? Ma no. A seguire le «tre miglia nautiche» (facciamoci il segno della croce) ci sarà la maratona: non si capisce se mezza, un quarto o intera. Ma soprattutto, la domanda che tutti si pongono è: il generalone correrà in tenuta da bagno, in costumino o in pantaloncini Adidas (microfit anni Settanta)?

Il generale Roberto Vannacci in vestaglia-kimono
Vannacci con vestaglia stile Manuel Fantoni ma battente bandiera italiana

Ma, sfidando Matteo Renzi in questa gara testosteronica, Roberto Vannacci fa un... si può dire coming out? No, forse no. Vabbè, insomma: detesta la Bernarda e chi le va appresso. Riportiamo, a scanso di equivoci, le sue parole: «Il 4 ottobre – dice riferendosi a Renzi – c'avevi la Leopolda, non mi dire che il 17 c'hai la Bernarda. A presto». Insomma, qui bisogna smetterla con la Leopolda, ma soprattutto con la Bernarda. È che è 'sta fissa con la Bernarda! Bisogna andare a mettersi in costume con Vannacci, capezzoli irsuti e tutto il resto, e fare una bella gara tra uomini, senza perdere tempo con quella cattivona della Bernarda, che ti distrae dalle dimostrazioni di mascolinità e dalle prove di virilità, tipo la lotta greco-romana. Avvertenza per Vannacci: con l'acqua fredda potrebbe fare una brutta figura, perché la mascolinità tende a ritirarsi (cosa che un incursore come lui non farebbe mai). Stia attento, Vannacci: lei lo sa com'è fatta la Bernarda. Poi, quella lì, sparla.

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Matteo Renzi in costume da bagno

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