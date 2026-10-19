Altro che proteste studentesche. In Francia è scoppiata la guerra civile e non ce ne siamo accorti. Le banlieue, l'ombra araba e le ingerenze russe: ecco chi vuole spezzare Parigi per prendersi l'Europa

Il problema è che i ragazzini che imbrattavano i monumenti con le scritte “Fuc* Police” hanno lasciato spazio a vere e proprie gang criminali, le stesse che si sono addestrate nelle varie Grenoble, Marsiglia e Lione, piene di armi, inserite nel business della droga e ben addestrate a tenere testa ai gendarmi. Ecco, a Parigi qualcuno ha iniziato a chiedersi cosa diavolo c'entrino il caro vita e i pochi soldi investiti dal governo Macron nella scuola con questa gente: una beata minc*ia. E infatti si susseguono esperti, analisti d'ingelligence e politici che offrono spiegazioni alternative. C'è chi accusa il mondo progressista di non aver investito adeguatamente nella sicurezza e chi tira in ballo le ombre islamiche ben felici di soffiare sul fuoco del malcontento. Esattamente un anno fa, a proposito, proprio Emmanuel Macron convocava i ministri per discutere un rapporto statale che imputava ai Fratelli Musulmani la conduzione di una campagna occulta, tramite intermediari locali, per sovvertire i valori e le istituzioni laiche della Francia. Il rapporto chiedeva interventi per arrestare la "lenta e inesorabile diffusione dell'islam politico", definita una minaccia alla coesione sociale.