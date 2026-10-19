Delitto di Garlasco: il RIS non poteva non sapere? Che ne dica Garofano, il PC di Alberto Stasi aveva già parlato (ma non c’è peggior sordo…) e su MOW raccontiamo tutto

La gestione dei reperti informatici si muove sul crinale dell’incredibile che fa incazzare anche quando si passa ai file di tipo diverso. Sulla ricerca dei dati negli spazi non allocati la contraddizione è totale: i file temporanei di Word prima non esistono per il RIS del 2007, poi compaiono, ma solo per il 12 agosto (trovati dalla parte civile, il colmo), ma non ci sono dopo le 10.17 del 13. Poi vengono ammessi, ma sono impossibili da datare (cosa che verrà invece fatta dai periti del giudice poco dopo). E in mezzo a questo delirio investigativo nessuno, prima dei periti, riesce a dimostrare quando siano state scritte le ultime due pagine della tesi di Stasi, mentre il RIS si lascia andare, nel 2009, a considerazioni che con una relazione rigorosamente tecnica c’entrano meno di niente, come l’ipotesi che Stasi avesse lasciato il computer acceso “per precostituirsi un alibi”.

E’ finita? No. E forse resta la parte più grave da raccontare: all’interno della relazione del RIS del 2007, che fa riferimento anche al procedimento per detenzione da parte di Stasi di un certo tipo di materiale, spunta un riferimento agghiacciante e totalmente decontestualizzato all'operazione R@y Gold, con tanto di articolo allegato direttamente nella consulenza che parla di un’operazione della Polizia Postale. Insomma, si tirano in ballo una rete di pedofili e lo sharing di file di qualche anno prima, ma senza alcun collegamento logico se non quello – che non è logico, ma forzato – di un tunnel verso cui tutto avrebbe dovuto incanalarsi per andare nell’unica direzione di un colpevole prescelto.