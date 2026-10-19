Omicidio David Rossi: cosa si dicevano Giuseppe Mussari (non indagato) e Giancarlo Pittelli al telefono, intercettati da Nicola Gratteri nel processo Rinascita Scott?

È il 25 maggio. L’ex presidente del Monte è da poco tornato ad esercitare la sua vecchia professione di avvocato, una volta abbandonate Mps e Abi. Qui il 25 maggio 2018, segue un corso d’aggiornamento tenuto da Giancarlo Pittelli in Corte d’appello. Dice di non averlo mai conosciuto prima di quell’incontro. Il giorno dopo Mussari gli scrive: “spero di non disturbare”. Pittelli replica “caro Giuseppe non darmi più del lei”. E aggiunge “ho appreso che andavi all’asilo con mia moglie”. Quegli sms Mussari li mostra alla Nazione il 19 dicembre 2021, dopo la messa in onda dell’intercettazione del 30 marzo 2018 nella quale Pittelli affermava al telefono con Guido Contestabili, collega di Pittelli e suo successivo difensore nel processo Rinascita Scott, che “Rossi non si è suicidato! Rossi è stato ucciso!”. Alla Nazione, Mussari, spiega anche di aver prodotto anche i tabulati delle comunicazioni, per dimostrare che prima di maggio 2018 lui con Pittelli non aveva contatti. Pochi mesi dopo, però, nel mese di settembre 2018 inizia a lavorare nel suo studio, continuando a collaborare anche con Andrea Silipo, nipote del padre di Mussari. Ma tornando a fine maggio di quel lontano 2018, Mussari e Pittelli due giorni dopo essersi conosciuti, il 27 maggio, al telefono e intercettati dal Ros al lavoro con l’inchiesta Rinascita Scott coordinata dal Pm Nicola Gratteri in merito ai rapporti tra le cosche del Vibonese e ambienti politici, imprenditoriali e professionali, i due già parlano di milioni. Secondo l’informativa del Ros pubblicata dal Fatto, Pittelli racconta a Mussari di un certo “Paolo” che dovrebbe versare due milioni di euro per il 50 per cento di un certo progetto edilizio. Ben 5000 metri quadrati per appartamenti o un albergo con finanziamenti e mutuo da reperire. Il resoconto non chiarisce chi sia Paolo né dove sia il terreno, e sarebbe scorretto dare per identificato l’uomo. Ma la descrizione ricorda Copanello, nel Comune di Stalettì, dove Pittelli progetta un complesso turistico. Tra i due, dunque, le discussioni su investimenti milionari iniziano subito, senza tanti convenevoli e fronzoli di alcun tipo. La proprietà di Copanello, secondo le motivazioni di Rinascita Scott, è gravata da un credito ipotecario passato negli anni da Pirelli Real Estate a Prelios e ad altri soggetti. Pittelli cerca investitori e una transazione favorevole. Il 1° giugno 2018 viene creata la Sarusi Srl, partecipata per metà da lui e per l’altra metà da Magifin Immobiliare, riconducibile a Maurizio Sacchi, titolare della Diamond Private Investment, società assistita proprio da Pittelli, che vendeva diamanti da investimento attraverso gli sportelli Mps. La banca aveva firmato l’accordo con la Dpi nel maggio del 2012, dopo l’uscita di Mussari dalla presidenza, e avviato la distribuzione nel gennaio 2013, prima della morte di Rossi. I clienti compravano le pietre dalla società privata, mentre Mps offriva la propria rete commerciale incassando provvigioni dal 5 al 15 per cento, dicono i dati dell’Antitrust. Nel 2017 l’Autorità, però, sanziona Dpi e Mps per pratiche commerciali scorrette per due milioni di euro a Mps e uno solo a Dpi. Sul piano penale in questo caso sottolineiamo che Sacchi è stato definitivamente assolto. Mussari dichiarerà il 16 febbraio 2022 durante l’audizione alla Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi di aver chiesto di non difendere Dpi, per il proprio passato in banca e per evitare conflitti d’interesse.