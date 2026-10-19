Calabresi sceglie la politica e i cambiamenti a Chora Media valgono come le rivoluzioni nei grandi giornali: ma chi sono i 5 che prenderanno in mano le diverse sezioni?

Sara Poma ha costruito il proprio percorso professionale nel mondo dei contenuti digitali, passando per Mtv Italia, Twitter e agenzie creative prima di concentrarsi sulla produzione editoriale e sul podcasting. La sua esperienza è caratterizzata dall'interesse per le storie personali, la memoria e le vicende individuali che permettono di comprendere fenomeni sociali più ampi. Altri suoi progetti sono: Carla, una ragazza del Novecento, Figlie, Con gli occhi di Anna e La città d'amianto, sull'Eternit di Casale Monferrato, co-prodotta con RaiPlay Sound. Nel team di Chora compare già nel 2023 come Head of Chora Studio. Oggi è Head of Editorial Content di Chora e Will, guida il team editoriale dei podcast da più di un anno. Ha anche scritto Il coraggio verrà, la storia di Maria Silvia Spolato, la prima donna a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità in una manifestazione di piazza del 1972, una vicenda che è diventata anche il tema del podcast Prima. Nel 2025 Poma ha scritto e portato in scena con Mario Calabresi e Benedetta Tobagi Anni Settanta: terrore e diritti, produzione di Be Water Live (stessa casa di produzione che fa parte di Chora). Pochi giorni fa ha detto via social di aver completato le registrazioni di un nuovo podcast, Uscirò per le strade, che sarà disponibile a novembre. Compare anche nella giuria del Biografilm Podcast Award. L'area Cultura & Storie di Chora adesso è sua.