“Campo largo non vuol dire niente, zero. Chiamiamolo Fronte popolare”. Intervista totale a Lorenzo Pacini, il Mamdani di Milano: “Mario Calabresi? Io ho già dieci anni di esperienza”

Conte però sui diritti civili è stato più morbido, sono importanti ma non troppo…

Conte ha il suo programma e noi abbiamo il nostro. Poi si fa la coalizione insieme e non è che diciamo esattamente le stesse cose. Ognuno dice quello che gli pare. I diritti civili vanno di pari passo insieme ai diritti sociali. Non ci si può aspettare un progresso sui diritti civili se non si fa progredire anche i diritti sociali, perché poi sono le condizioni materiali ed economiche delle persone che determinano veramente la libertà. Al tempo stesso, però, senza le leggi che consentono quella libertà... Quando si dice che devono andare insieme, si intende esattamente questa cosa qui.

Parliamo della grande sfida di Milano, la questione abitativa. Da questo punto di vista Milano è diventata una città che butta fuori i lavoratori, li espelle dalla città, eppure da molti anni governa la sinistra.

È vero i lavoratori sono espulsi dalla città. Noi dobbiamo contrapporre a questo sistema economico e di sviluppo che la città ha perseguito il socialismo municipale: tutte le nostre scelte come amministrazione devono andare incontro alla classe lavoratrice che fa funzionare questa città, mettendo in campo i servizi pubblici necessari per abbattere il costo della vita.

Come, in pratica?

Andando a prendere le risorse lì dove ci sono in abbondanza, cioè nella fascia super ricca della popolazione milanese che negli ultimi anni si è arricchita ancora di più, mentre la classe lavoratrice si è impoverita. Attraverso queste risorse, rimodulare i servizi pubblici. Parlo ad esempio delle tariffe ATM: oggi un turista paga il biglietto singolo come un cittadino milanese. Ma perché? Il cittadino milanese paga le tasse per garantire quel servizio, il turista no. Bisogna far pagare di più i turisti e i multimilionari che si trasferiscono a Milano per le agevolazioni fiscali nazionali.

E come abbassiamo il prezzo di mercato delle case?

Dobbiamo aumentare il numero di case sul mercato, sia pubblico che privato. Dando priorità alla riqualificazione delle case popolari, che possono essere sistemate anche con il sistema delle "case ai lavoratori" (convenzioni con aziende municipalizzate come ATM o AMSA). Per il mercato libero, incentivare il canone concordato e disincentivare lo sfitto. Il vero problema a Milano non è Airbnb, ma le case sfitte che non vengono messe sul mercato. Servono penalizzazioni fiscali per chi le tiene sfitte e incentivi per chi affitta a prezzi più bassi. Usando la leva del PGT (Piano di Governo del Territorio): possiamo pretendere che nelle nuove costruzioni ci sia meno privato e più edilizia a canone accessibile/housing sociale.