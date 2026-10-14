A Milano sta per scoppiare uno scandalo enorme: c’entrano l’impero di Armani, l’eredità dell'ex patron del Milan Felice Riva e un palazzo da 200 milioni nel cuore di Brera

Sotto la Madonnina sta per scoppiare uno scandalo enorme. È una storia pazzesca che si dipana tra il cuore di Brera e la Svizzera. I protagonisti sono legati all’impero della moda di Giorgio Armani e all’immensa eredità dell’ormai defunto industriale ed ex patron del Milan, Felice Riva, vero oggetto della discordia. Tutto ruota attorno a un antico palazzo da 2000 metri quadri immerso nel cuore di Brera, in via Borgonuovo. Un gioiello ereditato nel 2017 dall’ultima moglie di Riva, la bellissima Vigdis Christiansen. Nel 2022 il gruppo Armani, quando Re Giorgio è ancora in vita, acquista il palazzo dalla vedova a un prezzo decisamente stracciato. Appena 75 milioni di euro piuttosto che 200 milioni di valore effettivo. La signora Christiansen, quattro anni dopo l’atto di compravendita e appena due giorni dopo la morte di uno dei soggetti che hanno trattato l’affare, l’avvocato Diego Lissi, storico fiduciario di suo marito, denuncia tutto in procura a Milano. Accusa lui e l’avvocato Michele Clerici, che è amministratore dei suoi beni e contemporaneamente dirigente delle succursali svizzere del gruppo Armani, di averla fregata con una perizia fraudolenta. Certo, se fosse vero, si tratterebbe di un conflitto di interesse grosso come una casa… anzi, come un palazzo. Peccato che questa sia solo una piccola parte della storia (ne scrive il Fatto Quotidiano a luglio scorso). Questa, infatti, è la versione della signora Christiansen, contenuta nella sua denuncia. L’anziana erede, infatti, pare non se ne sia accorto nessuno, è al medesimo tempo indagata in un’altra inchiesta della stessa Procura, curiosamente, insieme agli stessi soggetti da lei denunciati. Le accuse sono gravissime. Truffa aggravata e autoriciclaggio per aver indotto un’altra erede del suo defunto marito a rinunciare all’eredità di quest’ultimo. Come? Secondo l’impostazione della Procura di Milano prospettando falsi debiti del patrimonio ereditario di Felice Riva e convincendo dunque l’ereditiera a firmare un accordo tombale di rinuncia per un danno da circa 10 milioni di euro. Ricchezza utilizzata poi da Christiansen e complici per costituire diverse strutture con sede in Lussemburgo, Svizzera e Monaco per attività finanziarie e speculative. Secondo la Procura di Milano, che ha da poco concluso la missione rogatoria in Svizzera, una faccenda di gran lunga più opaca. Per capirne qualcosa di più, però, dobbiamo fare un tuffo nel passato. Bisogna tornare al 1965, nel pieno del dopoguerra e del boom economico, quando Felicino Riva, ha appena ereditato da suo padre un impero.