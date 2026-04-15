Come ubriacarsi fino a perdere la grazia al party di Arisa da Armani Privé: guida dettagliata, info utili e “Foto Mosse”

Così fan tutte, una dopo l’altra (e pure noi), mentre un’altra colossale fila di persone si allunga verso il bancone, foderata in pelle nera, e s’ingrossa mentre i camerieri in nero si aggirano agili tra la folla come dei pattinatori su ghiaccio, trasportando con maestria vassoi ricolmi di calici tintinnanti di prosecco. La gradazione alcolica ci mette ben poco a salire vertiginosamente tra gli ospiti, al ritmo delle due avvenenti Dj che nel mix ogni tanto “s’intruppano” tra una canzone e l’altra, ma non fa niente. Le perdoniamo. Sul palchetto vi sono cinque sedie vuote, quattro per i musicisti e una per la diva che tarda un poco ad arrivare. C’è tanta gente a gruppetti sedute sui divanetti, coppiette di fidanzatini che limonano duro ad ogni angolo della sala. L’amore è nell’aria, sarà la primavera. Verso le 11 i musicisti prendono a sedere e la folla inizia ad accalcarsi attorno al palco. I telefoni si sollevano insieme alle braccia dolenti di uomini e donne costretti a immortalare qualsiasi cosa che dia un senso alla loro vita. Le braccia-asta-videocamera si scontrano, bisticciano, poi però s’intrecciano, si uniscono, si strusciano. Sulle note dei violini anche il litigio alcolico per lo spot per il video migliore diventa un'ottima scusa per strusciarsi. Uomini contro donne, donne e donne, uomini e uomini. Le due violiniste, il violoncellista e il chitarrista intonano la melodia e attendono Arisa che ad un tratto prende a cantare Magica Favola, ma da dove? Tutti la cercano con lo sguardo sospeso nell’etere, nessuno la trova. Da dove arriva la sua voce? Finalmente emerge dalla folla come il Disinganno del Queirolo dalle sue stesse reti. Ha un vestitino bianco e una sottile rete di tessuto argentato che le avvolge il corpo e così sale sul palchetto davanti ad una folla dignitosamente brilla, ma necessariamente composta. Arisa sembra Biancaneve e il trasporto con cui canta davvero lascia che gli ebbri fra il pubblico regrediscano alla fase orale alla memoria delle fiabe narrate dalle proprie madri prima del sonno, e cullati dalla voce materna di Rosalba Pippa, prendono a cantare insieme a lei ormai devoti nei suoi confronti per il resto dei loro giorni.