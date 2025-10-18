In un panorama musicale dove gli album vengono sfornati a profusione per rincorrere un pubblico sclerotico, Irama questa volta ha scelto la via più interiore e notturna dell’esercizio spirituale, quella che, secondo Ignazio di Loyola, è necessario imboccare per dominare il tempo, come il dolore, un sentimento come gli altri. Irama è un gesuita della musica pop, penso e a questo punto mi rendo conto di quanto la sobrietà possa essere onirica. Proprio attorno al dolore ruotano i pezzi del disco. Amori spezzati che lasciano tracce di affetto, brandelli di intimità e frammenti di ricordi. La scrittura di Irama è asciutta, ma capace di adagiarsi sull’intero ciclo armonico, coerentemente e senza retorica, senza voler dare lezioni a nessuno, ma con l’esigenza di tirar fuori un dolore per dargli un senso condiviso con il pubblico. In fondo, scrivere una canzone è un processo di traslitterazione e traduzione di emozioni in pensieri, quindi in suoni e parole. E la traduzione è una preghiera, e la preghiera è al tempo stesso intima e corale. Questa è, peraltro, l’atmosfera di cui è intriso il Sanctuary. Però una bella bestemmia, lanciata così, per rompere un po' la tranquillità della serata poteva pure starci. Già all’ingresso si notano, su alcuni tavolini illuminati da candele di cera bianca, delle buste contenenti una lettera scritta da Irama, ciascuna sigillata con un francobollo. Su di esso, il disegno di due bicchierini da shot che brindano. Poi, sulla carta intestata della lettera, un timbro rotondo in cui è iscritto l’acronimo del disco, "Advdm", nel mezzo di un serpente che si morde la coda, simbolo dell’eterno ritorno di nietzschiana memoria. Entrando nella grande sala dell’ex scalo ferroviario - dalle sembianze di un vero e proprio santuario in stile industrial - sulla destra, in quello che potrebbe somigliare all’abside di una chiesa protestante, un tappeto di candele dalla fiamma tremolante che circondano il palchetto dove si esibirà Irama. Una chitarra acustica, un basso elettrico fretless, un pianoforte a coda lungo e nero, un cajon con qualche Zildjian sparso qua e là, e al centro il microfono del sacerdote. La gente, in gran parte vestita di nero, dopo il consueto pellegrinaggio al bancone per assaggiare la lista dei drink - immancabilmente ispirata all’album dell’artista - si affolla in un semicerchio attorno all’altare dove la messa sta per avere inizio. Mi faccio il segno della croce, accanto a me le immancabili giornaliste di Chi, anche loro totalmente sobrie, in estasi quando Irama fa il suo ingresso insieme alla band. Porta una giacchetta nera con croci Swarovski, una canottiera bianca e pantaloni scuri. Lui sì, invece che ha bevuto, ma è una vera rockstar ed è sul pezzo. Vorrei essere lui in quel momento. Tutti, o quasi tutti, hanno già ascoltato il disco, ma tra l’entusiasmo dei più, si scorge anche l’attendismo di una certa parte del pubblico che, poco prima, commentava un po’ cinicamente alcuni brani dell’album.