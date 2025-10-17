Scandalo San Carlo, ma qual è il piano di Manfredi? Boccia Macciardi come sovrintendente e vuole aspettare le Regionali in Campania?

Vi abbiamo già spiegato cosa sta accadendo. Il Sistema San Carlo è stato smascherato, e ora la Procura di Napoli, insieme alla Corte dei conti, indaga sui protagonisti della nostra inchiesta. Dirigenti, registi, responsabili di area. Tutti ai vertici di una delle più importanti realtà lirico-sinfoniche italiane. Vi abbiamo parlato dell’amichettismo e del figliettismo d’arte, dei contratti poco chiari, delle nomine arbitrarie, dei compensi assurdi, ma ora l’attenzione dei giornaloni è tutta per il sindaco Gaetano Manfredi, che da mesi sta bloccando la nomina di Fulvio Macciardi a sovrintendente. Il motivo è semplice: secondo i piani Manfredi avrebbe potuto, da presidente della Fondazione, tentare di piazzare un suo uomo in Fondazione. I due nomi, a rigor di logica, papabili erano: Emmanuela Spedaliere e Ilias Tzempetonidis, Direttrice generale e Direttore casting della Fondazione, braccio destro e sinistro di Stephane Lissner, il Sovrintendente di cui ci siamo occupati nella nostra storia. Nominati per incarichi inventati da Lissner con stipendi assurdi, in questi mesi di transizione sono rimasti in Fondazioni con incarichi apicali, nonostante, per esempio, nel caso di Emmanuela Spedaliere, il ministero avesse stabilito che si sarebbe dovuto lasciare il posto con la fine del mandato di Lissner, il 31 marzo 2025. Loro due, dunque, hanno di fatto gestito la Fondazione da marzo a oggi. Nel frattempo Manfredi e Spedaliere, che avrebbero dovuto essere ascoltati dalla Commissione trasparenza del comune di Napoli, hanno evitato di rilasciare dichiarazioni e di rispondere alle domande, anche alle nostre. Manfredi ha fatto però di più: per tutta l’estate ha schivato le riunioni del Consiglio di Indirizzo per la nomina del nuovo Sovrintendente, probabilmente in attesa di tempi migliori. Peccato che a inizio agosto, evidentemente stanchi del tira e molla, il Consiglio si è riunito e ha scelto, senza Manfredi, Macciardi, poi riconfermato in una nuova seduta del 26 agosto. È a questo punto che Manfredi ha pensato di poter passare dal Tar, facendo ricorso e rallentando le normali procedure per l’insediamento di Macciardi.