Carlo Calenda asfalta Elly Schlein in diretta: “Non è di sinistra. Su Stellantis stava dalla parte dell’editore di Repubblica (e cioè gli Elkann). Agli operai non ci ha pensato nessuno” 

La domanda di Marianna Aprile è semplice. Elly Schlein ha appena detto che, se il centrosinistra vincerà le elezioni, il primo Consiglio dei ministri si occuperà dell’energia. E come? «Lo sapremo se vinceranno», ironizza la conduttrice di In Onda. Carlo Calenda va oltre: «Ce lo diranno dopo le elezioni. Votate campo largo perché il giorno dopo Schlein vi dice come riduce il prezzo dell’energia». Poi arriva la frase che fa il giro dei social: «Non credo che Schlein sia particolarmente di sinistra». Il riferimento è a quanto la segretaria dem ha detto il 10 ottobre a Firenze, alla Festa dell’ottimismo del Foglio. Lì ha indicato salari e costo dell’energia come le due priorità del primo Consiglio dei ministri di un eventuale governo progressista. Non ha detto con quali misure. Nella stessa occasione ha ricordato che il programma comune dell’alleanza (lei rifiuta l’espressione «campo largo») arriverà entro fine anno. Calenda colpisce proprio questo vuoto: «Il campo largo in questo momento non ha una singola proposta».

Per spiegare perché Schlein, secondo lui, non sarebbe «di sinistra», Calenda non parte dai diritti civili né dal salario minimo. Parte da Stellantis. «A fare la battaglia per Stellantis, cioè per gli operai, non c’era. Stava dalla parte dell’editore di Repubblica, giornale di sinistra, insieme a Landini». È un’accusa che il leader di Azione ripete da quasi tre anni. Tra il 2023 e il 2024 Calenda ha fatto del gruppo nato dalla fusione Fca-Psa la sua battaglia principale. Ha denunciato il crollo della produzione negli stabilimenti italiani, la cassa integrazione a Mirafiori e altrove e il maxi-compenso dell’allora amministratore delegato Carlos Tavares. Nel gennaio 2024 lo scontro con Maurizio Landini è arrivato fino alla querela del segretario della Cgil. A settembre 2024, a L’aria che tira, Calenda è stato esplicito: Schlein su Stellantis non dirà una parola perché ci sono Repubblica e La Stampa. Cioè il gruppo Gedi, controllato da Exor, la holding della famiglia Elkann che è anche primo azionista di Stellantis. A dicembre 2024 Tavares si è dimesso. Schlein è andata a Pomigliano e Calenda l’ha punzecchiata con un nordmorettiano «Di’ qualcosa di sinistra». Il quadro, però, nel frattempo è cambiato. Nel marzo 2026 Exor ha completato la vendita di Gedi: Repubblica è passata al gruppo greco Antenna della famiglia Kyriakou, La Stampa al gruppo Sae. Quando Calenda parla dell’«editore di Repubblica» si riferisce quindi agli Elkann della stagione in cui si giocava la partita Stellantis, non agli attuali proprietari. In chiusura lo dice lui stesso, rivendicando un prezzo personale: «Chi è che è scomparso da Repubblica e dalla Stampa per due anni?».