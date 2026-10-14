Carlo Calenda asfalta Elly Schlein in diretta: “Non è di sinistra. Su Stellantis stava dalla parte dell’editore di Repubblica (e cioè gli Elkann). Agli operai non ci ha pensato nessuno” 

La domanda di Marianna Aprile è semplice. Elly Schlein ha appena detto che, se il centrosinistra vincerà le elezioni, il primo Consiglio dei ministri si occuperà dell’energia. E come? «Lo sapremo se vinceranno», ironizza la conduttrice di In Onda. Carlo Calenda va oltre: «Ce lo diranno dopo le elezioni. Votate campo largo perché il giorno dopo Schlein vi dice come riduce il prezzo dell’energia». Poi arriva la frase che fa il giro dei social: «Non credo che Schlein sia particolarmente di sinistra». Il riferimento è a quanto la segretaria dem ha detto il 10 ottobre a Firenze, alla Festa dell’ottimismo del Foglio. Lì ha indicato salari e costo dell’energia come le due priorità del primo Consiglio dei ministri di un eventuale governo progressista. Non ha detto con quali misure. Nella stessa occasione ha ricordato che il programma comune dell’alleanza (lei rifiuta l’espressione «campo largo») arriverà entro fine anno. Calenda colpisce proprio questo vuoto: «Il campo largo in questo momento non ha una singola proposta».
Per spiegare perché Schlein, secondo lui, non sarebbe «di sinistra», Calenda non parte dai diritti civili né dal salario minimo. Parte da Stellantis. «A fare la battaglia per Stellantis, cioè per gli operai, non c’era. Stava dalla parte dell’editore di Repubblica, giornale di sinistra, insieme a Landini». È un’accusa che il leader di Azione ripete da quasi tre anni. Tra il 2023 e il 2024 Calenda ha fatto del gruppo nato dalla fusione Fca-Psa la sua battaglia principale. Ha denunciato il crollo della produzione negli stabilimenti italiani, la cassa integrazione a Mirafiori e altrove e il maxi-compenso dell’allora amministratore delegato Carlos Tavares. Nel gennaio 2024 lo scontro con Maurizio Landini è arrivato fino alla querela del segretario della Cgil. A settembre 2024, a L’aria che tira, Calenda è stato esplicito: Schlein su Stellantis non dirà una parola perché ci sono Repubblica e La Stampa. Cioè il gruppo Gedi, controllato da Exor, la holding della famiglia Elkann che è anche primo azionista di Stellantis. A dicembre 2024 Tavares si è dimesso. Schlein è andata a Pomigliano e Calenda l’ha punzecchiata con un nordmorettiano «Di’ qualcosa di sinistra». Il quadro, però, nel frattempo è cambiato. Nel marzo 2026 Exor ha completato la vendita di Gedi: Repubblica è passata al gruppo greco Antenna della famiglia Kyriakou, La Stampa al gruppo Sae. Quando Calenda parla dell’«editore di Repubblica» si riferisce quindi agli Elkann della stagione in cui si giocava la partita Stellantis, non agli attuali proprietari. In chiusura lo dice lui stesso, rivendicando un prezzo personale: «Chi è che è scomparso da Repubblica e dalla Stampa per due anni?».
L’altro fronte è quello delle bollette, ed è il più fresco. L’8 ottobre, al question time del Senato, Calenda ha annunciato denunce all’Antitrust e in Procura contro Enel, A2A ed Edison. Le accusa di una «manipolazione quotidiana» del mercato elettrico che negli ultimi quattro mesi sarebbe costata agli utenti circa 3 miliardi. A In Onda riassume il meccanismo che contesta. I grandi operatori, che possiedono sia centrali a gas sia impianti idroelettrici, trattengono capacità e lasciano salire il prezzo. Poi, nelle ore di picco, offrono l’energia idroelettrica, che costa loro circa 35 euro a megawattora, a 350. Sono accuse di Calenda e vanno trattate come tali: le società interessate non risultano aver commentato pubblicamente, e la questione è ora nelle mani delle autorità. Ma il punto politico è un altro. Secondo Calenda nessuno a sinistra si muove perché quei gruppi «sono i più grandi investitori pubblicitari che ci siano in Italia» e «hanno contatti fortissimi col centrosinistra», legati alla «storia delle rinnovabili usate come mantra». Quando qualcuno in studio gli ricorda lo sconto Eni (il tetto ai prezzi dei carburanti deciso a fine settembre dall’azienda), Calenda lo liquida: «Va benissimo. Però ogni giorno, sul mercato elettrico…».
Aprile prova a riportare il discorso sul piano delle scelte legittime: «Questa è la sua battaglia storica. Dopodiché ci sono altre battaglie storiche condotte da altri. Ognuno ha la facoltà di scegliersi le battaglie». Calenda risponde con il sarcasmo, in romanesco: «Il fotovoltaico! Quella era proprio de sinistra, de sinistra». E poi: «Chiudiamo le fabbriche: vera di sinistra». Il senso dell’affondo è un rovesciamento. Per Calenda è di sinistra chi difende gli operai e le fabbriche, comprese le acciaierie che «in Italia non ci possono più essere» secondo una certa retorica ambientalista. Non lo è chi si limita a un «estremismo a chiacchiere». È anche un modo per rispondere a chi lo inchioda all’etichetta di «centro moderato»: «Intanto la battaglia, quella, chi l’ha fatta?». La chiusura: «A me questo giochino della destra e della sinistra disgusta». Resta da capire se la provocazione sia solo televisiva o il segnale di una distanza ormai strutturale dall’alleanza progressista che si prepara alle primarie. Per ora Calenda ha scelto il suo terreno, energia e industria, e lo usa per sfidare Schlein proprio dove la segretaria ha promesso di intervenire per prima.