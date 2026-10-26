Il presunto capo del Movimento 17 ottobre Youssef Siher ha come foto del profilo Sinwar, il leader di Hamas che ha ideato il 7 ottobre

Il 7 ottobre è un “atto rivoluzionario di decolonizzazione”, così scriveva di un attacco con 1200 morti (secondo le fonti israeliane circa due terzi civili) e 251 ostaggi Youssef Siher, identificato come il volto dietro il “Movimento 17 ottobre”, fermato sabato dai pm di Milano per istigazione a delinquere con la finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. 30 anni, giornalista e ricercatore di origini marocchine, hanno già destato polemiche le idee che diffondeva attraverso i suoi post e i suoi articoli. Gli investigatori lo ritengono l’organizzatore del “Movimento 17 ottobre”, la sigla comparsa dopo gli scontri e i saccheggi del 17 e 18 ottobre a Milano, di cui sarebbe l’amministratore della pagina Instagram e del canale Telegram. Ma vi siete accorti della sua foto profilo su Instagram?