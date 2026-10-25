Le proteste violente non servono a niente, lo dimostrano i dati

Sabato 24 ottobre circa duemila persone sono partite da piazza del Nettuno a Bologna con l'idea di arrivare alla stazione centrale. Tra via Marconi e piazza dei Martiri sono volati bottiglie e petardi, poi sono arrivate le cariche, poi i lacrimogeni, infine gli idranti. A Torino, in piazza Castello, i manifestanti hanno dato fuoco a una grande foto di Giorgia Meloni prima degli scontri sul Lungo Dora. A Roma un gruppo di studenti si è staccato dal corteo «Fuori l'Italia dalla guerra» per puntare sul Circo Massimo, e la serata è finita con cariche e idranti a largo di Santa Susanna. Il bilancio del Dipartimento della Pubblica sicurezza: 4.292 persone identificate, 371 accompagnate negli uffici di polizia, di cui 110 minorenni, nove arresti, 87 denunce. Le ragioni della piazza erano molte e quasi tutte serie: il carovita, il prezzo della benzina, la guerra e il riarmo, l'opposizione al governo. Ma reduci dalla settimana scorsa, quando a Milano le vetrine sono state sfondate e i negozi saccheggiati, le grandi città del Nord Italia si erano blindate con mezza giornata di anticipo sulle manifestazioni di ieri.

Sempre sabato, in Francia, abbiamo assistito a un nuovo atto della «collera sociale» (così è stata ribattezzata la protesta): 410 mila manifestanti secondo il governo, 800 mila secondo la CGT. I cortei sono stati in gran parte pacifici, ma la polizia ha contato centinaia di casseurs a Parigi e quasi mille fermi in tutto il Paese. Il sabato prima, il 17 ottobre, era andata molto peggio: circa tremila negozi saccheggiati o vandalizzati e il municipio storico di Limoges dato alle fiamme.

Si è anche creato un terzo asse, quello albanese. A Tirana la protesta è nata a metà ottobre dagli studenti, per lo stato delle scuole e il costo della vita, e si è allargata fino a chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Sabato qualcuno ha lanciato sassi e spinto cassonetti in fiamme contro il ministero dell'Istruzione. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni, idranti e proiettili di gomma. Le autorità parlano di oltre trecento feriti tra manifestanti e agenti. Rama ha dato la colpa ad «attori stranieri», ma non è chiaro se si riferisse o no a veri e propri infiltrati.

La domanda che ci si pone è se sia giusto protestare in questo modo. Chi ha teorizzato negli anni “la violenza proletaria” e chi giustifica l’uso strumentale della violenza per rovesciare sistemi ingiusti, reputa che non ci sia nulla di male in ciò a cui abbiamo assistito. Un’altra risposta abbastanza banale ma spesso diffusa è: il caro vita, la scuola in decadenza, le disuguaglianze non sono a loro volta una forma di violenza? Ma anche volendo credere ai sostenitori delle manifestazioni violente, la dura realtà per chiunque sia sceso in piazza mettendo in pericolo se stesso e chi gli era vicino, rischiando le cariche della polizia, arresti ed espulsioni dalle città, è questa: la violenza non funziona.