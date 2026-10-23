Russi, fascisti, terroristi, smascherati i capi del “Movimento 17 ottobre”? Li abbiamo chiamati ed ecco cosa abbiamo scoperto. Pensavamo fosse guerra ibrida, invece erano dei cialtroni (gli hacker)

Esaminiamo i nomi. Il proprietario del gruppo, nome in codice “1234”, non sono riusciti a identificarlo, “è un criminale che ha creato un account Telegram a questo scopo”. Ma è il primo nome che compare ad attirare la nostra attenzione, nome dell’account “danzamacabra”, nome reale AL, un nome di origine russa. Ci incuriosiamo, lo cerchiamo sui social, è russo e vive a Roma, poi lo cerchiamo su internet, è un giornalista. Lavora per un’agenzia di stampa russa di proprietà dello Stato russo, c’è un video di una sua domanda a Giorgia Meloni. Bingo? Sembra la pistola fumante, l’agente di Putin a Roma per destabilizzare l’Europa, la guerra ibrida. Lo chiamiamo immediatamente.

AL, perché il tuo nome è fra quelli degli admin del gruppo “Movimento 17 ottobre”?

Mi sto chiedendo la stessa cosa. Io non ho a che fare con questa cosa, essendo giornalista mi sono iscritto e qualcuno ha pubblicato il mio numero. Io non ho neanche mai mandato un messaggio.

Però compari tra gli admin.

Non sono admin, sono uno degli iscritti che segue le proteste.

E come hai scoperto che avevano pubblicato il tuo numero?

Su Telegram quando ti menzionano ti arriva una notifica.

Ti chiamiamo perché ovviamente il tuo profilo ci ha messo in allerta, per via della tua nazionalità.

Capisco bene, ma io seguo come tutti i giornalisti le proteste e i disordini, ma seguo anche molte altre cose. Non leggo neanche tutto quello che si sta postando lì. Non ho tempo.

E tu sei corrispondente per un’agenzia di stampa russa in Italia giusto?

Sì.

E quando sei entrato nel gruppo?

Qualche giorno fa quando ho visto che hanno fatto la pagina su Instagram.

Quindi non c’è la guerra ibrida?

Non lo so. Forse mi hanno scelto perché ho un cognome russo.

Nulla, AL non c’entra niente, o almeno così dice, e gli crediamo. Perché prima ci manda uno screen, ha scritto ai famigerati hacker Der Einzige, anche a loro ha detto di non c’entrare niente e loro, dopo verifica, gli concedono il beneplacito “Quello che dici è stato confermato, sei solo entrato nel gruppo, ma non sei amministratore. I tuoi dati non saranno più pubblicati”. Ma gli crediamo soprattutto perché, dopo, abbiamo chiamato gli altri “admin”. Uno si chiama GC, cerchiamo anche lui sui social, coordina un centro sociale, partecipa alle proteste, è anche stato rappresentante al CNSU (il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) per una sigla di sinistra, ma appare una persona pacifica, telefoniamo anche a lui. “Non ero admin del gruppo, stiamo procedendo con una denuncia. Io ero dentro perché sono coordinatore di un’attività politica che aderisce al mondo sindacale, e volevo capire cosa si stesse muovendo e chi ci fosse dietro questo tipo di percorso”.