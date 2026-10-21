Noi ve lo avevamo detto. La guerra ibrida si è presa le proteste. E per questo Macron (anche se non lo dice) è andato nel Golfo

Perché il presidente francese sta effettuando un viaggio di tre giorni in Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar? La versione ufficiale è che Macron si è recato in Medio Oriente per “garantire le forniture energetiche” di Parigi, ovvero per chiedere alle petromonarchie più gasolio e petrolio, così da contenere i rialzi che hanno fatto schizzare alle stelle il prezzo del carburante. Peccato che le esportazioni di idrocarburi di questi Paesi siano crollate a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, conseguenza della guerra tra Stati Uniti e Iran, e ancor più che abbiano ben poca influenza nella contesa mediorientale. Nei palazzi del potere del Golfo, nel corso di numerosi incontri a porte chiuse, Macron non proverà dunque soltanto a strappare qualche concessione energetica. Chiederà alle petromonarchie di fare qualcosa per le proteste francesi. Già, perché a soffiare sulle rivolte transalpine ci sono anche (non solo ma anche) le famigerate “ombre arabe” che vogliono comprarsi, radicalizzare, destabilizzare l'Europa per poi approfittarne: ombre che fanno ovviamente il gioco degli sceicchi. Il capo dell'Eliseo, come ha spiegato anche Le Monde, è ben avvezzo alla diplomazia economica dei fondi sovrani del Golfo, gli stessi che a Parigi hanno fatto shopping di lusso tra squadre di calcio e immobili, e proverà dunque una complessa mediazione. Tra l'altro, le previsioni autunnali del Fondo Monetario Internazionale prevedono una dolorosa recessione per le suddette petromonarchie, con una contrazione del prodotto interno lordo stimata al 15,6% per il Qatar e al 3,3% per l'Arabia Saudita.