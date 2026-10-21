Mamma e figlia avvelenate a Natale: “Pensate per un attimo che io sia innocente”. Le piante di ricino stanno ovunque, le parole per Gianni no (e abbiamo provato ascoltarlo)

Servono trattati di botanica forense o mappe fitogeografiche per sapere che la Ricinus communis cresce spontanea ai margini di tantissime strade d'Italia? No. E quindi non è la notizia bomba che si vuole far credere quella secondo cui hanno trovato le piante della ricina anche vicino alle scuole di Casacalenda, a poche decine di metri da dove lavora Laura Di Vita, e nell’area di Riccia. La natura regala. Semmai è l’uomo che rende veleno. E la chimica vegetale non spiegherà mai cosa succede nell'anima di un uomo. Tra le aule di altri tre istituti, gli investigatori dello Sco e della Squadra Mobile stanno facendo il loro lavoro, ma l'ossessione per il reperto materiale – che è giustissima negli inquirenti - rischia di far perdere di vista ciò che per chi racconta, al contrario di chi indaga, deve esistere sempre: l'essere umano.

Sono trascorsi dieci mesi dalla tragedia del dicembre 2025, quando Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara sono morte avvelenate a Pietracatella. Dieci mesi in cui la Procura di Larino ha cercato di capire come la ricina sia penetrata in quella casa. In mezzo a tutto c’è Gianni Di Vita. Anche noi di MOW, in qualche modo, gli abbiamo dato addosso. Ma in queste ore Gianni ha detto, nel bel mezzo di una mezza intervista che è stata più uno sfogo con i giornalisti che lo braccano, ha detto una frase che vale il fermarsi un attimo: “Datemi fiducia, per un secondo pensate che io sia innocente”. E allora abbiamo provato a fare un esercizio azzardato, quasi eversivo per la cronaca giudiziaria contemporanea: seguirlo, dargli fiducia per un solo secondo, accogliere l'appello che ha scagliato davanti alle telecamere: "Datemi fiducia un attimo, per un secondo pensate che io sia innocente".