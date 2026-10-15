Mamma e figlia avvelenate a Natale: i tre sospettati, Gianni e gli IP che puzzano? Ricordatevi di cinque nomi ancora lì

Le ultime quarantotto ore hanno segnato un’accelerazione sul fronte informatico, un’offensiva digitale guidata da Squadra Mobile e Sco che sta ribaltando come un calzino quattro scuole della provincia di Campobasso. Gli investigatori sono entrati nei plessi a caccia delle impronte informatiche lasciate da chi ha pianificato l’avvelenamento.Le ispezioni, stando a quanto è dato sapere, hanno già tirato fuori la prima roba interessante: quattro o cinque indirizzi IP compatibili con le tracce lasciate su Reddit da un utente anonimo che, spacciandosi per uno scrittore in cerca di ispirazione per un romanzo (come aveva scoperto ormai mesi fa la giornalista Alessandra Potena), nell’estate del 2025 faceva domande agghiaccianti sull’acquisto dei semi di ricino, sulla letalità del veleno e su come "simulare un incidente". Le ricerche si fermarono guarda caso a ridosso del massacro di Natale per poi riprendere il 5 gennaio 2026, chiedendo se “la ricina si vede ancora nell'autopsia”. Gli inquirenti sembrano puntare su tre persone: un’insegnante del liceo di Riccia, suo marito — tecnico di laboratorio all’Istituto Agrario — e la cugina di Gianni Di Vita, docente di sostegno ascoltata sei volte in Questura. L’ultima ipotesi è che il vero bersaglio fosse proprio Gianni Di Vita, con quel romanzo Tiro al piccione sequestrato nel suo studio e infarcito di righe sottolineate a matita sui triangoli amorosi.Bersaglio o complice?

Ma mentre i magistrati inseguono l'ombra dell'assassino, c’è un’altra ombra, bastarda e silenziosa, che sta divorando la vita di cinque persone: i cinque medici che per primi si trovarono davanti quell'inganno clinico travestito da banalissima gastroenterite. Sul piano dei fatti la loro posizione è stralciata. Svuotata. Zero: è evidente negli atti – e a chiunque abbia un cervello - che a Pietracatella c'è stato un duplice omicidio premeditato, e che loro non c'entrano un amato cacchio. Eppure i loro nomi restano lì, scritti in cima a ogni atto, oltre che sulla copertina del così detto registro degli indagati.