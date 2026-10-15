L'accordo di cui nessuno parla tra Kanye West (Ye) e la Cina: tutto quello che sappiamo sul contratto storico tra gamma e NetEase (la Spotify cinese)

Torna sotto i riflettori il nome di Kanye West, questa volta accostato alla Cina. Kanye West e la Cina? Si tratta di un binomio che può sembrare insolito, ma non poi così tanto, visto che oltre la Muraglia la musica del rapper statunitense piace, almeno a giudicare dal successo riscontrato dai suoi ultimi concerti nel Paese asiatico. Ok, ma cosa diavolo è successo? Semplice: gamma. l'etichetta discografica di Ye (e di tanti altri artisti di fama mondiale) ha appena siglato un accordo pluriennale con NetEase Cloud Music, una specie di Spotify cinese che da quelle parti conta qualcosa come 200 milioni di utenti attivi mensili. Non sappiamo letteralmente un caz*o del contenuto del deal. Possiamo però leggere le intenzioni dei due firmatari del patto. Da un lato troviamo quindi gamma. intenzionata a portare le proprie star in uno dei mercati più grandi e ghiotti del pianeta, tale è quello cinese; dall'altro c'è la Cina che ha consentito NetEase di chiudere l'affare pensando al futuro ritorno di fiamma - in termini economici e di soft power – derivante dal far suonare Ye e soci nelle varie metropoli tecnologiche, tra coreografiche hi-tech e spettacoli con i droni. Kanye West e soci, perché nel pacchetto è inclusa anche la musica di Mariah Carey, Usher e Snoop Dogg. A quanto pare non si tratta soltanto di rendere disponibili canzoni e album in streaming. Il progetto comprenderebbe infatti anche promozione degli artisti, produzione di contenuti musicali originali e iniziative di scambio culturale.