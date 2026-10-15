Il discorso (quasi) perfetto di Meloni in Senato sull’Europa, l’Ucraina, la Russia, la burocrazia, le tasse e la Co2

Sulle risorse proprie del bilancio europeo la linea è chiara: nessuna «nuova tassa a carico di cittadini e imprese europee». Un'Unione che cresce allargando la base imponibile è un'Unione che cresce nel modo sbagliato. La critica agli sconti sui contributi di cui godono alcuni Stati è sacrosanta, ed è forse il passaggio più europeista del discorso: «non si può pretendere che i sacrifici siano europei, e i privilegi siano nazionali». I paesi "frugali" che chiedono di modernizzare il bilancio tenendosi i privilegi nati negli anni di Thatcher hanno un problema di coerenza, e Meloni fa bene a dirlo.

Qui il discorso raggiunge la sua altezza migliore. «La resa non è pace, è conquista» è una frase che chiude il dibattito pacifista italiano meglio di cento editoriali. Lo è anche il rifiuto di chi spaccia la capitolazione di un popolo per un accordo: «nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace». La libertà degli ucraini è la libertà degli europei, e un libertario che non lo capisce ha letto male i suoi classici.

Va riconosciuto anche il coraggio di definire «molto rischiosa» l'intesa di Trump sul gasolio russo, prendendo le distanze dall'alleato quando sbaglia. La richiesta che i Ventisette individuino una figura con il mandato di tutti per sedersi al tavolo della pace è puro europeismo. Lo stesso vale per l'idea che, se l'E3 vuole trattare da solo, lo faccia almeno «a nome di tutti». La frase migliore è questa: «un'Europa che si divide sui formati offre un'immagine di sé infantile, ed è l'unico vero regalo che possiamo fare a Mosca». Giusto. La difesa delle rotte di Hormuz e Bab el-Mandeb «senza pedaggi e senza limitazioni discriminatorie» e la richiesta di rafforzare l'operazione Aspides partono da un presupposto liberale elementare: il commercio libero ha bisogno di mari sicuri.