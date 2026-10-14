Ma perché è stata scelta Bolsena come capitale della cultura? Forse un milione di euro avrebbe fatto più comodo agli sfollati di Pozzuoli (ma il cinismo vince su tutto)

I giudici avranno avuto le loro ragioni per scegliere Civita e Bolsena. Certo, con i suoi bei laboratori con le scuole, la formazione dei giovani, il dialogo tra arte, storia e paesaggio, insomma il programma “Arte che viene, arte che va”. La giuria presieduta da Lorenza Baroncelli ha votato all’unanimità, definendo l’arte contemporanea un’infrastruttura culturale permanente. Bellissimo. Peccato che il dossier sconfitto di Pozzuoli, “La città delle fragilità creative”, fosse nato proprio per trasformare la vulnerabilità geologica in una risorsa permanente. Ventiquattro artisti internazionali sarebbero potuti intervenire dal Rione Terra all’Anfiteatro Flavio, dal Macellum ai quartieri ricostruiti dopo le crisi bradisismiche, insieme con una rete con università, Cnr e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ma niente, quel progetto che avrebbe potuto lasciare tracce concrete in una città ferita, non è stato sufficiente. Perché poi i turisti che fai, li accogli anche loro in tenda, magari insieme agli sfollati? Certo che no, non si può. Il turismo prima di tutto.

Non parliamo, poi, delle altre due sconfitte. Capri aveva presentato “Le sirene del nuovo”, un programma capace di mettere in relazione arte, turismo, consumo e persino intelligenza artificiale. Padova, con “Ancora imparo. Esercizi di dissidenza”, aveva schierato l’artiglieria pesante. Maurizio Cattelan, Marta Papini, Myriam Ben Salah e un comitato scientifico con Cecilia Alemani e Renzo Piano. Mica male no? Il tutto per prendere in mano una rete di spazi culturali da oltre 20mila metri quadrati in via di recupero. Per carità, quando l’Italia profonda e la provincia batte grandi nomi come Renzo Piano e Cattelan c’è in qualche modo da gioire, populisticamente parlando. Il che, sia chiaro, non vuol dire che un borgo come Bolsena non possa produrre cultura, anzi. Ma sarebbe interessante capire come siano state confrontate proposte così diverse. Non abbiamo gli strumenti per rispondere a questo quesito.