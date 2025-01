Roberto Andò: Palermo? “Più rassegnata degli anni delle stragi”. Agrigento capitale della cultura? “Templi sepolti dalla vergogna”. Il potere e Meloni? “Ha virtù maschili”. E sul film L’abbaglio al cinema e il romanzo con La Nave di Teseo…

È stato amico di Leonardo Sciascia, ma ha conosciuto bene anche tanti altri grandi artisti, da Italo Calvino a Federico Fellini. Come si spiega che oggi gli intellettuali siano così poco ascoltati da chi è al potere e così poco rilevanti nel dibattito pubblico?

Perché gli intellettuali non hanno più alcuna funzione riconosciuta. Le dirò di più, non ce l’hanno più neanche le università nel nostro Paese, esse stesse sono state marginalizzate. Oggi conta chi occupa uno spazio comunicativo, chi ha una presenza televisiva o su qualche piattaforma. Chi riflette, pensa e agisce, come tradizionalmente facevano gli intellettuali per dare un senso alla complessità del mondo, è diventato irrilevante. È una perdita enorme.

Una marginalità anche delle sale cinematografiche.

Questo è un dato ormai epocale. Ci sono dei segnali, post Covid, di voglia di tornare al cinema. Però non so come andrà a finire. Non penso ci sarà nel breve periodo l’eclissi totale delle sale, ma di certo, ormai, chi le frequenta è una èlite. I film si consumano in altro modo.

Le è mai capitato un confronto con i responsabili di piattaforme streaming, come ha descritto Nanni Moretti ne Il sol dell’avvenire, che si lamentano dell’assenza nella trama del momento “what the fuck”?

No, non direttamente. Ma se mi lasciassero libero di fare ciò che voglio, perché non provare? Però non mi è mai capitato di avere confronti del tipo che racconta Nanni Moretti nel Il sol dell’avvenire. Quella scena mi sembra una sua fantasia, un suo modo di guardare a quelle situazioni, non credo gli sia capitata davvero.

E l’intelligenza artificiale la spaventa?

Rispetto alla creatività, sì. Mi sembra pericolosa. Rispetto ad altre implicazioni no. Rimane il teatro, per ora, difficile da replicare. Non saprei come potrebbe sostituirlo. Forse producendo dei testi, potrebbe surrogare la drammaturgia in un’esplorazione delle possibilità, ma per il resto no.