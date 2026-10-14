Minicar dell’orrore: i due minorenni presi hanno già confessato. Ecco chi sono, ma è l’assenza di gravità che va guardata in faccia

Quando le indagini funzionano fateci caso. Lo scrivevamo appena qualche giorno fa, raccontando la storia del ragazzino di Catania che sognava di fare una strage. Adesso possiamo riscriverlo. E ci sono di mezzo, di nuovo, due ragazzini. Uno di sedici e l’altro, figlio di un Carabiniere, di 17 anni. Storie diverse. Stesso punto di partenza: l’assenza di gravità. No, c’entra niente lo spazio e c’entrano niente gli astronauti: è cronaca nera con ragazzini protagonisti. Ragazzini che, appunto, non sanno più capire cosa è grave e non conoscono le misure della gravità. La storia della minicar che ha seminato il panico a Roma è nota: il 4 e il 5 ottobre scorsi, le strade della Capitale — da Monteverde a Testaccio — si sono trasformate nel perimetro di un raid. Una minicar nera, una clava e una sequenza seriale di aggressioni, almeno sei o sette nell'arco di ventiquattro ore, entrate dritto nel fascicolo per tentato omicidio aperto dalla Procura di Roma e finito ora sul tavolo dei magistrati per i minorenni. Tra le vittime colpite a tradimento e a casaccio lungo il marciapiede c'è l'attore Davide Iacopini, travolto da una violenza gratuita che lo ha spedito di filato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Camillo, dove è stato operato due volte e resta tuttora ricoverato in prognosi riservata per la gravità delle lesioni riportate.

A risalire ai due ragazzini sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale. Decisive le tracce digitali analizzate dalle sezioni Cyber Investigation e dai Rilievi Tecnico-Scientifici del RIS: centinaia di fotogrammi delle telecamere passati al setaccio fino a isolare un dettaglio irripetibile, un adesivo attaccato sul retro della carrozzeria della minicar nera. Sequestrata la macchinetta, in caserma sono finiti i due occupanti: il conducente, diciassettenne classe 2009, figlio di un carabiniere e residente a Monteverde, e il passeggero seduto di fianco, sedicenne classe 2010, abitante a Testaccio, la cui posizione appare persino più pesante sotto il profilo materiale. Sentiti dal pubblico ministero alla presenza dei legali, i due si sono subito rivelati ciò che erano: bambini annoiati pronti a piangere appena scoperti. “Siamo stati noi – hanno ammesso subito - Abbiamo avuto l’idea di dare una bastonata”.