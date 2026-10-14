Le parole pesantissime del presidente di Confindustria che dovrebbero farci sudare freddo: “La Cina vuole conquistare l'industria di base europea”

In sostanza, il presidente di Confindustria ha sottolineato che qualcosa non funziona se la Cina può esportare e vendere in Europa prodotti a un prezzo pari alla metà di quello necessario alle aziende del continente per realizzarli. “Se qualcuno ci vende una lavatrice a 100 euro, mentre a noi ne servono 200 per produrre lo stesso bene, significa che le regole europee non creano le condizioni necessarie per fare impresa e restare competitivi”, ha dichiarato Orsini. Il discorso può essere esteso, a maggior ragione, nel campo dell'automotive. Nel 2000 la Cina produceva 2,1 milioni di auto, oggi è arrivata a 34,5 milioni, mentre l'Europa è scesa da 17 a 12 milioni. La soluzione? Una maggiore reciprocità negli scambi Ue-Cina, ma anche una ricostruzione continentale della catena di valore europea legata a Pechino. “Il meccanismo è semplice. Chi non è tenuto a rispettare le stesse regole produce a costi più bassi, arriva sul nostro mercato e vince sul prezzo. Poi siamo noi stessi europei a comprare quei prodotti. Per questo serve un piano industriale europeo e serve proteggersi da quegli Stati che operano in condizioni completamente diverse dalle nostre e che finiscono per mettere fuori mercato le industrie europee”, ha rincarato la dose Confidustria. Insomma: l'Europa deve svegliarsi prima che sia troppo tardi.