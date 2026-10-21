I maranza li abbiamo creati noi quando abbiamo smesso di capire i giovani

Se hai talento e soldi sei Yamal; se non hai altro che la strada ti chiameranno maranza. E quindi condannato a portare addosso lo stigma sistemico della minaccia urbana e dell’incapacità costitutiva di integrarti. È una deriva semantica autogenerativa. Nel lessico quotidiano degli autoctoni, l’accezione di maranza ha smesso di descrivere una realtà per iniziare a produrla, spingendo per reazione chi ne è colpito ad aderire perfettamente al cliché.

Sei il figlio di immigrati di una qualche periferia e cresci nella consapevolezza di essere un’entità marginale nell'economia dei consumi. Ma qualcuno tra i tuoi simili riesce a fare breccia nell’invisibilità e stavolta non col calcio: ma creando la microcriminalità delle babygang o, come accaduto in questi giorni, mettendo a ferro e fuoco il centro di Milano. E intanto i media, fintamente indignati, per racimolare condivisioni continuano a reiterare quella parola magica: M-A-R-A-N-Z-A. La formula viene ripetuta all’infinito e tu che vivi laggiù, lontano da tutto ciò che luccica, desideri esserne incoronato. Da quando esiste la gioventù come categoria sociologica, ovvero dal dopoguerra in poi, tutto ciò che la norma borghese bolla con un'accezione negativa diventa irresistibilmente attrattivo: è successo coi teddy boy, coi blousons noir, con gli Hell’s Angels, coi punk e con gli hooligan; accade oggi con i trapper: spesso maranza che accumulano visualizzazioni e capi d'imputazione, con il beneplacito delle multinazionali discografiche che speculano su questo immaginario che crea ascolti, monetizzazione e altrettanta emulazione.