Ma che Paese è quello dove le Commissioni d'inchiesta si sostituiscono alla magistratura? Come il centrodestra con David Rossi ha mandato a puttane mesi di campagna referendaria

Dettagli, perché un Paese che demanda la gestione della giustizia alla politica è un Paese che sulla giustizia ha già fallito. Dopo essersi riempito la bocca per mesi di giudici terzi e liberi dai condizionamenti.

E attenzione, ben vengano le Commissioni Parlamentari d’inchiesta il cui compito però “non è di giudicare, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere” (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 1975). Sono un contrappeso giustissimo al potere giudiziario, ma svolgono verso lo stesso una funzione di controllo, non di supplenza. E ben vengano i dubbi sulle inchieste della magistratura, gli approfondimenti, le inchieste parallele, purché però ragionevoli e purché restino nei confini di quello che è pur sempre un “processo” istituito da un’autorità politica.

Si può essere persuasi che la morte di David Rossi non sia stata un suicidio. Si può pensare che due archiviazioni non siano una verità. Si può perfino credere che una commissione parlamentare sia la sede giusta per rimettere in moto una macchina inceppata. Ma non si può pretendere che la presunzione di innocenza valga solo per i nemici. Che i dichiaranti inattendibili siano solo Graviano e Brusca quando accusano Berlusconi. La commissione dice di voler ascoltare Mussari e Ceccherelli con un avvocato: ottima idea, arriva un po’ tardi...