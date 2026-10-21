Ma la Volkswagen che minc*ia fa? La decisione storica sugli stipendi di tutti i dipendenti nel mondo è un segnale bruttissimo per l'automotive europea

Certo, Volkswagen non è l'unica casa automobilistica europea in difficoltà ma, da leader di mercato, sta subendo le conseguenze più rilevanti dello shock combinato che sta colpendo il mercato globale delle quattro ruote. Il gruppo tedesco deve fare i conti con i dazi statunitensi, con le difficoltà delle filiali Audi e Porsche, e con un andamento disastroso in Cina. Voci di corridoio sussurrano che Blume stia attuando un piano di tagli denominato Group Target Picture che includerebbe l'eliminazione di decine di migliaia di posti di lavoro. Quattro stabilimento di Volkswagen, inoltre, rischiano la chiusura: quelli di Emden, Hannover, Zwickau e lo stabilimento Audi di Neckarsulm. Alla fine di settembre è stato anche annunciato che l'azienda rescinderà quasi tutti i contratti collettivi di lavoro mettendo a rischio bonus e indennità aggiuntive. I sindacati sono sul piede di guerra. Nel frattempo un portavoce del Consiglio di fabbrica europeo e globale del Gruppo Volkswagen è stato chiaro: "Tutti i membri del consiglio di amministrazione con uno stipendio simile dovrebbero sapere che un'illusione del genere da parte del management di Wolfsburg non può assolutamente diventare realtà. Naturalmente, i dipendenti sindacalizzati di tutto il mondo continueranno a chiedere la loro giusta parte e, se necessario, la faranno valere con la forza".