Con la Tesla che vola a che serve il Ponte sullo Stretto? Anzi, a che serve il ministro dei Trasporti?

Bene, sapete per quando è prevista l’apertura del Ponte sullo Stretto di Messina? Per chi ci crede, ovviamente. Mica Elon Musk è un nostro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel 2034, considerato che l’inizio dei lavori è fissato per la fine del 2026 e considerato che bisogna poi vedere cosa si intenda per «inizio dei lavori». L’opera è in mano allo Stato italiano, mica a Elon Musk. Ora, se nel 2028 sarà messa in vendita la Tesla che non solo fa i capitomboli, ma che avrà sviluppato altre funzioni nel corso di questi due anni, quanto pensate ci metterà Musk a creare una Tesla che voli agevolmente per lunghi percorsi? Anche se fosse, calcoliamo per difetto di ottimismo, nel 2036, ossia due anni dopo l’apertura del Ponte (per chi ci crede), la domanda è: bisogna costruire un Ponte sullo Stretto per non aspettare due anni? E, dopo che arriveranno le macchine volanti, a cosa servirà il Ponte? Per guardarlo?