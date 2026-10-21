Maranza di tutto il mondo unitevi! Ci sono due libri che avevano previsto (e teorizzato) quello che sta succedendo nelle proteste tra Francia e Italia

Houria Bouteldja, nata in Algeria e cresciuta in Francia, è stata la portavoce del Parti des Indigènes de la République e una delle figure più contestate dell'antirazzismo politico francese. Nel 2023 ha pubblicato per La Fabrique Beaufs et barbares. Le pari du nous (Maranza di tutto il mondo, unitevi!), uscito in Italia per DeriveApprodi. Nel libro i maranza, come categoria, non compaiono. Le figure sono due, e Bouteldja avverte subito che le parole non sono sue: "Sono quelle del disprezzo di classe e del razzismo. Sono quelle del nemico principale". Per questo in italiano la traduzione più naturale sembra essere proprio “maranza”. Il beauf è il "cognato" volgare inventato dal disegnatore Cabu, il bianco di provincia pieno di luoghi comuni: il proletariato bianco. I barbares sono i figli dell'immigrazione postcoloniale delle banlieue: il proletariato "indigeno". Il risultato, scrive, è che "i beaufs dicono 'loro' quando parlano dei barbari e, inversamente, i barbari dicono 'loro' quando parlano dei beaufs. Il progetto: sostituire 'loro' con 'noi'".

La prima metà del libro si intitola "il pessimismo della ragione" e prende da Gramsci il concetto di Stato integrale, cioè l'"egemonia corazzata di coercizione" fatta di apparati statali, società politica e società civile. Bouteldja aggiunge un aggettivo: lo Stato moderno è uno "Stato razziale integrale". La razza, sostiene, è "consustanziale" alla formazione degli Stati moderni e non va contrapposta alla classe: "la razza è una modalità della classe", e la classe è una modalità della razza, a seconda dei tempi e dei luoghi.

La genealogia parte dalla controversia di Valladolid sull'anima degli indios, passa per il Code noir e la rivoluzione haitiana, arriva alla Terza Repubblica. Il punto è storico e materiale: nelle piantagioni americane nulla destinava i lavoratori europei poveri ad allearsi con i padroni contro gli schiavi. Le classi dominanti hanno comprato quella lealtà con concessioni, cioè con quello che, sulla scia di Du Bois, si chiama "salario della bianchezza". In Francia questo scambio prende la forma del "patto razziale" (la formula è di Sadri Khiari): diritti sociali, sindacati, sciopero, previdenza per i nazionali, mentre l'impero resta fuori dal contratto. Bouteldja allinea le date delle conquiste operaie europee accanto a quelle della spartizione dell'Africa per dire che sono la stessa storia.

Il secondo capitolo è un atto d'accusa contro la sinistra. Il PCF di Thorez, che definisce l'Algeria una "nazione in formazione" e nel 1956 vota i pieni poteri a Guy Mollet. La CGT, che pure è il luogo dove l'internazionalismo si è espresso di più, ma che negli anni Trenta denunciava come "controrivoluzionari" i sindacati autonomi dei marinai neri di Marsiglia e Bordeaux. Poi gli scioperi Talbot del 1982-84, quando il governo socialista accusa gli operai marocchini di essere "sciiti": lì, scrive, "la frattura è netta tra beaufs e barbari". Da tutto questo discende una formula volutamente brutale: "Votare, in una democrazia occidentale, è votare bianco".

La seconda metà del libro, "l'ottimismo della volontà", è quella che oggi si legge pensando a piazza Duomo. Si parte dal confronto tra due rivolte: le banlieue del 2005 e i Gilets jaunes del 2018. Durante le sommosse del 2005, scrive, i "piccoli bianchi" erano "nel migliore dei casi indifferenti, nel peggiore impazienti che gli sbirri la facessero finita con la feccia". Davanti ai Gilets jaunes, invece, nei quartieri c'era di tutto, comprensione, solidarietà contrariata, persino un piacere vendicativo nel vedere i bianchi manganellati, "tranne l'ostilità".

Per mostrarlo cita un post del rapper Maadou Killtran, che sembra scritto per i cortei di oggi: "Bloccate la Borsa, distruggete la Tour Eiffel, saccheggiate place Vendôme, fate quello che volete, ma non credete neanche per un secondo che faremo da carne da cannone". E poi le due parole che a Bouteldja interessano: "On soutient", noi sosteniamo. Ma senza entrare, perché "davanti al tribunale, tra il gilet giallo che lavora a Tourcoing e il ragazzo del 93 ci sarà un anno di custodia cautelare di differenza". I barbari rifiutano di essere i tirailleurs della rivolta altrui, e sanno che, comunque vada, "saremo ancora noi quelli accusati di spaccare".

Questa è quella che Bouteldja chiama, in maiuscolo, la BASE: "Per pensare un'alleanza dei beaufs e dei barbari bisogna cominciare col non raccontarsi storie e prendere atto dell'asimmetria degli affetti". I beaufs, scrive, se ne infischiano del razzismo e della repressione poliziesca nei quartieri, e dell'imperialismo francese in Mali o nel Sahel. I barbari ne soffrono. E però i piccoli bianchi sono vittime anche loro: dal 2008 "si stanno indigenizzando", si avvicinano pericolosamente alla povertà dei quartieri.