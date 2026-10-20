Mentre gli Sfera Ebbasta e Tony Effe tacciono sulle proteste, l’unico a parlare è Marracash. E una generazione vede i propri idoli più legati alle multinazionali che li sfruttano che ai loro spettatori

Non dovrebbe essere qualcosa di strano. Una volta, neanche troppo tempo fa, la protesta non era qualcosa da commentare, era il posto in cui gli artisti, anche rap, vivevano. Nel 1990 gli Onda Rossa Posse accompagnavano il movimento studentesco della Pantera con Batti il tuo tempo. Gli Assalti Frontali nascevano dalla cultura dei centri sociali romani. A Napoli i 99 Posse trasformavano antifascismo, lavoro e ribellione in canzoni come Salario garantito, Curre curre guagliò e Rigurgito antifascista. Frankie hi-nrg denunciava mafia e corruzione in Fight da faida, poi prendeva di mira le ipocrisie della borghesia italiana con Quelli che benpensano. Non erano soltanto slogan, erano artisti che frequentavano gli stessi luoghi in cui si organizzavano le manifestazioni: centri sociali, collettivi, occupazioni, spazi autogestiti. La musica faceva parte di una comunità e spesso ne condivideva le battaglie. Nel 2001, durante il G8 di Genova, i 99 Posse erano tra i protagonisti musicali della mobilitazione. Quattro anni dopo usciva GE2001, una compilation destinata a raccogliere fondi per le spese legali dei processi seguiti a quelle giornate. Tra i partecipanti c'erano anche i Club Dogo, con Cronache di resistenza. Il rap non si limitava a raccontare il conflitto sociale, ma contribuiva perfino a pagarne le conseguenze giudiziarie. È curioso che a raccontare quanto sia cambiato questo mondo siano stati, pochi giorni prima delle proteste, proprio Fabri Fibra e Neffa. Intervistati da Rolling Stone per Zarathustra Style, il loro primo album insieme, hanno parlato della nuova scena e del modo in cui i giovani artisti vivono il successo. Fibra ha detto: «Il ragazzino che fa 100mila euro con un pezzo da classifica su Spotify però non si compra la casa, si compra la collana, te lo dico io». Neffa ha aggiunto: «Quella è musica fatta per essere consumata velocemente, non per essere ricordata».

Non parlavano delle manifestazioni, eppure, senza volerlo, hanno fotografato una frattura che oggi diventa difficile ignorare: una volta si cantava per cambiare le proprie condizioni insieme agli altri, oggi invece, in una parte consistente della scena, che potrebbe essere etichettata come trap, il successo si misura attraverso quello che si riesce a comprare. D’altronde è stata la grande promessa della trap italiana: partire dal nulla, diventare ricchi, avere tutto ciò che prima sembrava irraggiungibile. Il quartiere e le tasche vuote sono il punto di partenza, l'orologio e l’auto di lusso quello d'arrivo. E non serve necessariamente cambiare la società: basta riuscire a cambiare posto al suo interno.