Barbie del Pd un caz*o! Abbiamo mandato il nostro Travis Bickle di Taxi Driver alla presentazione del libro di Silvia Salis a Milano, e abbiamo capito che lei non ha nessuna voglia di rimanere seconda a nessuno

Cosa sento di lei, a pelle, a 30 metri di distanza? Che Silvia Salis resta un’agonista, una creatura che non manda giù la sconfitta. È questo l'elemento più interessante nella noia del dibattito politico ordinario. Lei ha capito che in quei ruoli devi apparire, senza mediazioni. Dall’altra parte avrà a che fare con colei che con la mistica della underdog si è presa le viscere del paese. Non a caso, Silvia Salis ricorda di non essere nata nei salotti, ma in un campo di atletica, a Villa Gentile, tra il tartan delle piste e la sabbia umida dei salti, dove il suo compianto padre faceva il custode e apriva i cancelli ogni mattina. Racconta di quando, neopatentata, rimase senza benzina e lui la raggiunse a piedi con una tanica, ricordandole che «sei la figlia di un operaio, non puoi permetterti di essere una cretina».

Scattano altri applausi scroscianti, stavolta soprattutto dal pubblico femminile. Salis usa una dialettica che suona come un programma, non come uno slogan. Nel suo understatement mirato investe sul suo innegabile carisma: l'aura di chi ha masticato polvere e fatica, e sa quanto costa ogni singolo centimetro conquistato. E ci tiene a dimostrare che quella dote nasce dal suo vissuto, prima che dalle linee di partito. E un Paese stanco di leader privi di biografia questa attitudine la riconosce all'istante. Decidono le viscere, prima ancora delle ideologie. Alla fine applaudo anch’io, per ultimo. Solo per vedere se se ne accorge.