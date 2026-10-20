Vasco Rossi reporter? Dagli incendi al Cybertruck

Vasco Rossi reporter? Eh, già… il Blasco nella vecchiaia si sta reinventando come inviato speciale. Complice il fatto che abbia una casa a Los Angeles, e che la città hollywoodiana sia stata colpita da numerosi e disastrosi incendi, il dio del rock italiano ha iniziato a documentare la situazione in presa diretta, postando dei piccoli reportage sul suo profilo Instagram. Vita spericolata da giornalista rock'n'roll, e non poteva essere in altro modo. Già non molto tempo fa, Vasco Rossi aveva condiviso un video su Instagram direttamente da Los Angeles, appena colpita dalle fiamme. Nonostante gli avessero consigliato di non recarsi lì, Vasco era giunto sul posto per testimoniare la situazione. Nel video descriveva in prima persona ciò che accadeva intorno a lui, mostrando immagini che trasmettevano la paura e la devastazione presenti in città. Con il suo stile diretto, sempre senza filtri, aveva espresso preoccupazione e solidarietà per la drammatica situazione che Los Angeles stava vivendo. Tra rumori inquietanti, allarmi e fumo, questa volta non di Lucky Strike, aveva sottolineato quanto fosse fondamentale restare uniti di fronte a disastri del genere. Aveva inoltre raccontato di aver ricevuto un messaggio dalla sua manager americana, Marina, che lo avvertiva di non venire a causa di un incendio sviluppatosi nel Griffith Park, proprio sopra la sua abitazione. Fortunatamente, i vigili del fuoco erano intervenuti tempestivamente, riportando la situazione alla normalità dopo poche ore. Vasco aveva concluso il suo messaggio affermando che, nonostante l'odore di fumo ancora percepibile nell'aria e la paranoia diffusa, aveva iniziato i suoi allenamenti in quota, invitando i suoi fan a rimanere sintonizzati.