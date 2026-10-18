Ufficiale: a fine legislatura possiamo dire che la deputata più figa di tutti è Alessia Ambrosi. Ecco chi è e perché

In un ambiente che storicamente impone l'omologazione o la neutralizzazione della femminilità per apparire autorevoli, Alessia gioca una partita tutta sua, puntando forte sul connubio tra immagine e presenza scenica. Tra i banchi di Montecitorio, l'attività della parlamentare si è mossa all'interno di diverse commissioni parlamentari chiave: è stata componente della XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, oltre a entrare nella commissione sulla transizione demografica. Sul fronte legislativo, tra le iniziative che l'hanno vista tra i proponenti figurano testi in materia di lavoro agile, tutele per i caregiver familiari e disposizioni sulle quote generazionali negli organi di amministrazione societaria. Nel 2024 ha inoltre tentato il salto alle elezioni europee nella circoscrizione nord-orientale.

Nei dibattiti televisivi, la Ambrosi gestisce i tempi con sangue freddo e una propensione alla provocazione calcolata, muovendosi sul crinale sottile tra l'essere battagliera e il risultare sopra le righe. Che la si consideri una salutare boccata d'aria fresca fuori dagli schemi o l'ennesimo sintomo di una politica ridotta a talk show, una cosa è certa. E a fine legislatura, tirando le somme, possiamo confermarlo: la più figa di tutte è lei.