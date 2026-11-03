Ma perché Tony Effe si fa prendere a bastonate in Cina? Parla l'esperto di Shaolin Alessandro Ferrari: “Anche i monaci usano lo smartphone. La disciplina non è magia”

Cos’è la disciplina Shaolin e a cosa serve?

La disciplina Shaolin nasce in Cina, nella regione di Henan, al tempio Shaolin, e i monaci buddisti Chan la praticano da più di 1000 anni, 1500 anni circa. È una disciplina che coinvolge un accrescimento spirituale e fisico in diverse forme. Inizialmente è nata come disciplina per formare dei guerrieri, per proteggere il tempio. Ai tempi c'erano dei briganti, c'erano guerre costantemente e il tempio veniva saccheggiato frequentemente, quindi i monaci decisero di adoperarsi e di allenarsi per difendere quello che possedevano e il luogo in cui praticavano. Si pratica principalmente il buddhismo Chan, quindi comprende sì tante pratiche di combattimento, ma anche meditazione, qigong, estrema flessibilità e porta ad avere delle virtù come il rispetto, l'umiltà e l’assenza di ego. Non è tutto combattimento marziale, ma è una ricerca di miglioramento fisico tanto quanto spirituale.

Secondo te l’occidente si sta “orientalizzando” per esigenza spirituale o per moda?

Sicuramente un po' per entrambi. Io penso che l'Occidente abbia molto un'esigenza spirituale perché siamo sempre in balia del rumore, degli input quotidiani, della frenesia della vita e non riusciamo mai a fermarci e a vivere il presente. Quindi questa è una cosa che stiamo cercando di imparare dall'Oriente, perché ci è sfuggita di mano o forse non l'abbiamo mai avuta in mano come nozione, quella di concentrarci e di essere completamente coscienti di ciò che facciamo, di ciò che svolgiamo e di come viviamo. Quindi è sicuramente un'esigenza spirituale, e sempre di più lo sarà, immagino anche per via del miglioramento della tecnologia e dell'aumento della vita frenetica. Sicuramente è anche tanto una questione di moda. Questo è dovuto all'esplosione di tutti questi kung fu influencer negli ultimi anni su Instagram. Io sicuramente mi metto nella cerchia, anche se tramite il mio profilo cerco di mostrare un po' tutti i lati di quello che vuol dire vivere in una scuola di kung fu in Cina, piuttosto che mostrare soltanto le versioni cinematografiche e strafighe che si vedono su altri video e su altri profili.