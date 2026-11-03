Chi è iscritto a “Phica” su Telegram ha il cazzo piccolo

Cari i nostri oltre diecimila iscritti, noi lo sappiamo chi siete. Noi vi capiamo. Avete presente quando alle elementari si creavano quelle fazioni tra “maschi contro femmine”? Tenete conto che quelle scuole elementari non siano mai finite, che si sia rimasti dietro a quei banchi bassi, ma non più con i piedi penzolanti dalla sedia: i piedi ora poggiano sul pavimento e sui volti candidi dei maschietti è spuntata la barba, alcuni i capelli li hanno persi. Il tempo è trascorso ma quei maschietti non hanno mai avuto il coraggio di alzarsi da quella sedia, allontanarsi da quel banco e lasciare la classe. Perché farlo avrebbe voluto dire diventare grandi, invece quei maschi sono rimasti maschietti perché è più facile così. Molto più facile rimanere nel branco che cospira contro la fazione rivale, così si può alimentare quel senso di appartenenza che altrimenti da soli si dissolverebbe. E si rimarrebbe così in balia di se stessi e della propria incapacità di stare al mondo. Ecco, con certezza ve lo sottoscriviamo: questi sono i diecimila iscritti a (morti di) Phica.

Questi maschietti si scambiano foto di compagne, madri e sorelle. Questo bisogna specificarlo, perché si potrebbe pensare che ad essere vittime di questi scambi di materiale siano solo ex e che dunque questi comportamenti siano mosse da istinti vendicativi. E invece no, sorpresa: “io ho la moglie, vuoi scambiare?”. “Chi sb**ra mia madre velocemente?”. E ancora: “Scambio foto della mia tr*ia incinta”. Non mancano ovviamente scatti rubati a sconosciute per strada, in metro o alla fermata del tram. Tutto è lecito in Phica. E tutto è esplicito. Tanto che entrarci ti dà l’idea di quanto la fantasia sia morta e sepolta.

E qui arriviamo a un punto. Perché per capire la fame di questi diecimila maschietti bisogna guardare cosa fa il resto del Paese quando si chiude nel bagno di casa o dell’ufficio. Parliamo di numeri, dati alla mano: l’Italia è stabilmente tra i primi 8 Paesi al mondo per consumo di pornografia online. Solo su Pornhub facciamo registrare qualcosa come 148 milioni di accessi al mese. Significa che in Italia il porno fa più traffico di Instagram e straccia letteralmente l'informazione: si naviga più tra le categorie dei siti hot che sulle pagine del primo quotidiano nazionale. L’utente medio italiano ha circa 38 anni, si collega quasi esclusivamente dallo smartphone e passa più di 10 minuti a sessione a cercare la sua dose quotidiana di godimento da schermo. Fin qui, niente di male: il sesso piace a tutti, la masturbazione è sana, evviva la libertà d'espressione. Peccato che l'algoritmo non basti più. Il problema dell'italiano medio - e dei diecimila e oltre di Phica in particolare - è che il porno professionale, quello patinato, recitato con attori pagati e luci al neon, non gli basta, perché è finto, ma soprattutto perché non c’è sopra “il sangue” della vittima. L'utente italiano ha sviluppato un'assuefazione per cui la finzione non eroga più dopamina: serve il “reale”, serve la ragazza della porta accanto, serve sapere che quella donna di cui si sta violando l’intimità a sua insaputa non voleva che tu la vedessi. Il godimento non sta nell'atto sessuale in sé, sta nel furto e nella violazione. Sta nell'idea di aver spogliato una donna senza il suo permesso, così da elemosinare un “bravo, bomber” dal socio. C’è del sadismo, ma di quello becero. Quando si parla di sadismo spesso lo si associa a chissà quale meccanismo psicologico da decifrare, ma la cattiveria di questi utenti è allo stato brado ed è in primis un odio verso la propria incapacità di vivere che trova sfogo nell’oggetto femminile. Non perdiamo tempo ad analizzare cervelli parcheggiati nella scatola cranica, smettiamola di perderci in un bicchiere d’acqua. Questa è gente che ragiona con il membro che, per una sfortunata combinazione di madre natura, è nato sottosviluppato come il cervello, divenendo terreno fertile per senso di inadeguatezza, incapacità a relazionarsi e frustrazioni conseguenti. Non è una questione di stereotipi, è che ci siamo rotti le palle di analizzare il nulla. Quanto ci piace perderci in concetti arzigogolati! Ma quella di Phica non è merda d’artista, è merda e basta. Vogliamo ancora perdere tempo ad analizzare la merda? E diceva bene Gianfranco Funari con la sua schiettezza da marciapiede: "Se uno è stronzo, non je puoi dì stupidino". Vogliamo ancora perdere tempo a cercare scuse psicologiche per chi produce la merda?