Ci bruciano casa da dentro! Attacco hacker contro i supermercati italiani, ma cosa sta succedendo davvero? Vi spieghiamo tutto qui

Chiamatelo un attacco informatico bello grosso e ben organizzato. Chiamatela campagna di hackeraggio o, se volete usare termini più tecnici e adatti allo spirito del tempo, usate pure i concetti di guerra ibrida o guerra psicologica. Chiamate quello che è successo nelle ultime ore in Europa un po' come volete perché il risultato è sempre lo stesso. Qualcuno, non sappiamo ancora bene chi ma gli indiziati non mancano, ha lanciato un clamoroso attacco hacker contro i supermercati di mezzo continente. In sette Paesi europei - Svezia, Danimarca, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Estonia, Irlanda, Olanda e Italia – nella notte a cavallo tra l'1 e il 2 novembre, frigoriferi e congelatori di molteplici supermercati hanno smesso di funzionare correttamente. I loro termostati hanno raggiunto i 50°C provocando un deterioramento degli alimenti e danni economici abbastanza ingenti. Gli hacker hanno colpito, tra le altre, le filiali belghe di Carrefour, Intermarché e Ikea, Ica in Svezia, Delhaize in Lussemburgo, Kesko in Finlandia, SuperValu in Irlanda e negozi in Estonia. In Italia i disagi avrebbero interessato alcuni punti vendita del marchio Coop in Sicilia, oltre a due aziende attive nella ristorazione e nella vendita di prodotti surgelati in Emilia Romagna e Toscana.