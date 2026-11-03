Liliana Resinovich: tutto sugli indumenti? Il giallo del maglione giallo di Sebastiano Visintin (indossato proprio quel giorno)

Sebbene questo particolare non possa essere certo considerato alla stregua di una pistola fumante è interessante considerare come sia l’ennesimo elemento che va a sommarsi alle innumerevoli contraddizioni e dimenticanze che hanno contraddistinto sin dall’inizio il comportamento di Visintin e costituiscono il quadro indiziario che ha portato la sua iscrizione nel registro degli indagati.

Riguardo allo stesso elemento, allo stesso indizio, allo stesso risultato delle analisi sui reperti, ci troviamo sempre di fronte a due differenti letture. Da una parte i legali e i consulenti di Visintin che tratteggiano l’indole di un uomo solo che ha perso la moglie, un vedovo suo malgrado vessato da anni di sospetti e ombre sulla sua condotta, un anziano che ha tutto il diritto di dimenticare circostanze e particolari che per lui non hanno alcun valore. Dall’altra il fratello e la cugina della vittima che insieme alla pubblica accusa ritengono che quelle dimenticanze e quella confusione siano soltanto una strategia per confondere le acque sul responsabile della morte di Lilly che farebbe volutamente sparire oggetti tra cui telefoni, vecchie go pro, filmati cancellati e ora anche maglioni la cui analisi potrebbe ritorcersi contro di lui.

Per il momento nel giallo di Trieste un’unica certezza: anche se il responsabile (o i responsabili) dell’omicidio della povera Liliana sono ancora da accertare ogni oltre ragionevole dubbio, la Procura non sembra orientata verso l’ipotesi di un’archiviazione ma annuncia nuovi sviluppi attraverso le parole della procuratrice capo Patrizia Castaldini che ritiene assolutamente necessari ulteriori approfondimenti.