2 novembre 2026

Alla memoria di Pamela Genini non restano nemmeno vestiti e gioielli, dopo la tomba profanata anche la casa. E “chi è entrato aveva le chiavi”

2 novembre 2026

Dopo la tomba profanata e la testa asportata, un nuovo mistero attorno a Pamela Genini: qualcuno sarebbe entrato nella casa sotto sequestro, nonostante i sigilli. Un semplice ladro o è la storia che si ripete?

Foto: Ansa e Ai

Alla memoria di Pamela Genini non restano nemmeno vestiti e gioielli, dopo la tomba profanata anche la casa. E &ldquo;chi &egrave; entrato aveva le chiavi&rdquo;

Non c’è pace per Pamela Genini, dopo che le è stata tolta la vita, dopo che il suo cadavere è stato violato, la bara aperta e la testa asportata nel cimitero di Strozza, anche il suo ultimo luogo, che è stato rifugio e poi trappola, è stato profanato. È la notizia annunciata oggi dal quotidiano online Bergamonews e poi confermata da Gianluigi Nuzzi nel suo programma «Dentro la Notizia» su Canale 5. Qualcuno è entrato nell’appartamento di via Iglesias 33, dove Gianluca Soncin ha inferto le mortali 76 coltellate. La scoperta è di mercoledì, quando i parenti della vittima, insieme alla Polizia, si erano presentati per assistere alle operazioni di dissequestro e per recuperare gli effetti personali della vittima, lasciati ancora in quell’abitazione. Ma una volta aperta la porta di casa si sarebbero trovati di fronte a un appartamento a soqquadro, la camera da letto devastata, gli armadi aperti, i vestiti disseminati ovunque, un paio di guanti in lattice, tutto in mezzo al macabro scenario del sangue di Pamela ancora sulla scena del crimine.

Pamela Genini
Pamela Genini Ansa

Semplici ladri? Secondo i familiari no, non ci sarebbero segni di effrazione, “chi è entrato aveva le chiavi” dice la madre. E allora,chi è entrato? Quando? E soprattutto, per prendere cosa? Gioielli, vestiti, oggetti di valore? Varie custodie di gioielli sarebbero state trovate vuote sui mobili. Ma c’è un’altra strada, documenti, prove, elementi utili alle indagini? O qualcosa che apparteneva a Pamela, un feticcio? Qualcuno parla di vestiti, addirittura di indumenti intimi. Esattamente come una testa, asportata dal cadavere e mai più ritrovata. Fatto per cui è attualmente indagato Francesco Dolci, imprenditore, amico, confidente, per alcuni ex compagno della giovane, che si è però sempre dichiarato innocente. Anzi, secondo Francesco Dolci, dietro quello che è accaduto a Pamela ci sarebbe qualcosa di molto più grande e oscuro di quanto emerso finora. L’imprenditore parla di un “giro losco” che avrebbe ruotato intorno alla giovane, di frequentazioni e interessi che, a suo dire, nessuno avrebbe voluto approfondire. Dolci ne avrebbe parlato agli inquirenti, convinto che la verità vada cercata anche lì, e che sia proprio chi pone queste domande a dare fastidio. “Vogliono tapparmi la bocca”, ha dichiarato dopo essere stato sentito per ore in caserma. E se dietro questo nuovo, misterioso, capitolo, ci fosse ancora lui, quell’uomo ancora ignoto, l’uomo del cimitero, della testa, che diventa anche uomo dell’appartamento. L’uomo che continua, a più di un anno dalla morte, a martoriare Pamela Genini.

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