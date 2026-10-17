Quindi su Liliana Resinovich cinque anni di niente? I nuovi DNA isolati, un uomo indagato da 58 mesi e la stessa lezione di Garlasco

La prima domanda che ci viene in mente e che tutta l’opinione pubblica si sta facendo in questi giorni è perché questi risultati siano venuti alla luce soltanto oggi e non all’indomani del ritrovamento del corpo. La risposta purtroppo ci riporta a quello che molto probabilmente è da considerarsi uno degli errori più macroscopici nelle indagini dei casi di cronaca degli ultimi anni ovvero l’iniziale convinzione degli inquirenti che la donna si fosse tolta la vita, un’ipotesi che non è mai stata condivisa dal fratello e dalla cugina della vittima e neppure da Claudio Sterpin, l’amico speciale che ha sempre sostenuto l’esistenza di una relazione affettiva tra lui e Lilly e l’intenzione di quest’ultima di lasciare il marito per intraprendere un nuovo percorso di vita accanto a lui. Quel Caludio Sterpin che fino al giorno della sua scomparsa avvenuta lo scorso febbraio non si era mai risparmiato nell’affermare pubblicamente che l’unico ad avere un motivo per uccidere Lilly fosse il marito che non avrebbe accettato la fine del matrimonio anche per motivi economici oltre che per orgoglio ferito.

Ad oggi non ci sono elementi sufficienti per stabilire se Visintin sia effettivamente responsabile della morte di sua moglie ma su una cosa Sterpin aveva pienamente ragione: un anno e mezzo perso dalla Procura ad indagare come se si fosse trattato di un gesto volontario quando tutti gli elementi facevano supporre l’esatto contrario è costato moltissimo alla ricerca della verità sulla morte di Lilly, una verità che, anche alla luce della nuova perizia, potrebbe non emergere mai.