In Albania una protesta studentesca si è unita a una rivolta contro il governo (e contro Trump) e sta mettendo a ferro e fuoco Tirana. Ma cos'è la rivoluzione dei fenicotteri? E perché ancora ne parlano in pochi?

La situazione è diventata così tesa da spingere l’Unione Europea a intervenire ufficialmente con una nota della sua delegazione a Tirana: “Siamo a conoscenza delle accuse di uso eccessivo della forza da parte della polizia contro manifestanti e giornalisti. Ci aspettiamo che le azioni delle forze dell’ordine siano proporzionate, rispettino i diritti fondamentali e che questi casi vengano indagati con la massima priorità”. L’UE ha poi rivolto un fermo appello alla moderazione: “Incoraggiamo tutte le parti a ridurre le tensioni. Un dialogo costruttivo tra gli attori coinvolti è l’unica strada da seguire”.

Nel frattempo Edi Rama si arrocca nel suo palazzo sotto assedio e tira tirato dritto: “I governi si cambiano con le elezioni democratiche”. E dal punto di vista formale non gli si può dare torto: mentre la piazza urla a gran voce “Edi Rama, jep dorëheqjen!” (“Edi Rama, dimettiti!”), il suo governo ha vinto le ultime consultazioni con oltre il 50% dei consensi, conquistando il quarto mandato consecutivo. Salvo scossoni istituzionali, le prossime elezioni non ci saranno prima del 2029. Per spiegare il caos, il premier evoca l’ombra di ingerenze esterne: “La vecchia guardia che ha guidato l’Albania è sostenuta anche da mani straniere che non vogliono che il Paese sia pacifico e che prosegua il suo cammino verso l’Ue”. La “vecchia guardia” citata è proprio quella di Sali Berisha (al governo dal 2005 al 2013). Sulla presunta “mano straniera”, invece, Rama non è nuovo a sparate di questo tipo: a giugno aveva accusato i manifestanti di essere manovrati da Grecia e Iran, mentre nel 2022, durante i cortei contro il carovita, aveva tirato in ballo la Russia. Ad oggi, tuttavia, nessuna di queste accuse è stata accompagnata da prove concrete.

Sullo sfondo restano le profonde contraddizioni dell’Albania contemporanea: una nazione spinta verso il turismo di massa e gli investimenti esteri, che rischia però di sacrificare la propria coesione sociale. Per l’Unione Europea e per i paesi partner come l’Italia, far finta di niente o sottovalutare quello che sta accadendo a Tirana potrebbe rivelarsi una svista geopolitica davvero notevole.