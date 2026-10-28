Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin lacrime e solitudine prima del rinvio a giudizio? Cosa ha davvero in mano la Procura…

Non è un segreto che il fratello di Lilly abbia sempre sostenuto e dichiarato che Sebastiano Visintin sappia come è morta sua sorella e nutra forti sospetti sul cognato, sospetti alimentati sin dalle ore immediatamente successive alla scomparsa della pensionata triestina quando, a detta di Sergio Resinovich, i suoi appelli al marito affinchè lo aiutasse nelle ricerche erano sempre caduti nel vuoto. Comportamenti e atteggiamenti che secondo il fratello di Lilly sono sempre stati in antitesi con la preoccupazione e la premura di ritrovare la moglie come quel giorno in cui Visintin si sarebbe adirato e avrebbe addirittura alzato la voce con la nipote che aveva deciso di contattare “Chi l’ha visto” per intraprendere le ricerche di Liliana.

Intanto si avvicina la data del 30 ottobre e l’udienza che si terrà a Trieste per fare chiarezza sulle tracce di dna, sul guanto da lavoro e sulle fibre rinvenute sugli abiti e sulla borsa della vittima nonché sui sacchi che avvolgevano il suo cadavere aggiungerà un ulteriore tassello alle indagini. Dopo un primo anno e mezzo trascorso ad indagare per suicidio e un’autopsia che non rilevò segni che facevano supporre l’intervento di terzi, i successivi approfondimenti della professoressa Cristina Cattaneo hanno ribaltato completamente la situazione e hanno evidenziato una probabile aggressione che avrebbe causato il decesso della vittima senza però chiarire dove sarebbe stato occultato il corpo nei giorni antecedenti al ritrovamento nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. E al netto degli elementi fin qui raccolti, le indagini tradizionali e le analisi scientifiche allo stato attuale non sembrano restituire un quadro indiziario tanto solido da poter determinare un rinvio a giudizio dell’imputato. A meno che la Procura non sia in possesso di ulteriori riscontri di cui i media attualmente non sono a conoscenza.