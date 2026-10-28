Caso David Rossi: la strana storia di Roberto Nesticò, il carabiniere che indagava su Villanova Correa e che oggi è il suo avvocato

A Siena, il 3 marzo 2013, tre giorni prima della morte di Rossi, veniva ritrovato il corpo senza vita di Lucelly Molina Camargo, conosciuta come “Lorena”, una prostituta colombiana di 32 anni. La donna era stata uccisa brutalmente, colpita alla testa con un oggetto contundente, all’interno di un appartamento in via Vallerozzi. Secondo la ricostruzione dell’epoca, l’omicidio sarebbe avvenuto il giorno precedente. Il 14 marzo i carabinieri arrestano un diciannovenne brasiliano residente a Grosseto, si chiama Renan William Vilanova Correa e viene condannato a vent’anni di reclusione per i fatti consumatisi a poche centinaia di metri dall’ufficio da cui David Rossi precipita e muore tre giorni dopo. Passano sei anni e Correa, dal carcere, inizia a parlare di David Rossi perché sostiene di conoscere gli uomini coinvolti nella morte del manager di Mps. Racconta di festini a base di cocaina frequentati da politici e magistrati, tira in ballo lo Ior, parla di video compromettenti e di personaggi della Siena che conta. Arriva a indicare tre presunti responsabili della morte di Rossi, tra cui un albanese che vive a Milano. E soprattutto sostiene che l’omicidio della prostituta per cui sta scontando la pena avrebbe a che fare con filmati di incontri sessuali compromettenti. È nello stesso filone dei presunti festini che si colloca la condanna inflitta il 17 luglio 2026 dal Tribunale di Genova ad Antonino Monteleone, Marco Occhipinti e Davide Parenti, rispettivamente inviato, autore e ideatore de Le Iene. I tre sono stati condannati a 6mila euro di multa ciascuno per diffamazione nei confronti del pubblico ministero senese Nicola Marini, in relazione al servizio televisivo andato in onda il 21 marzo 2019. Il gip di Genova arriverà a descrivere le dichiarazioni di Correa come caratterizzate da una nota di “narcisistico protagonismo”. Eppure, per un periodo, gli inquirenti provano a verificare quelle informazioni. All’epoca è il luogotenente dei carabinieri Roberto Nesticò a comandare il Nucleo investigativo di Siena. Il detenuto sostiene di aver partecipato a festini con magistrati e politici, arrivando a riconoscere uno dei pubblici ministeri che si erano occupati del caso Rossi. I verbali vengono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. Gli investigatori approfondiscono anche alcune circostanze relative all’omicidio di Lorena. Tra queste, la singolare vicenda di un amico albanese di Correa che sarebbe scomparso dopo il delitto, risultando apparentemente morto durante un’immersione nel Grossetano, salvo poi ricomparire mesi più tardi. Mentre Nesticò lavora su questa pista, però, nel giugno 2020, da una stampante del Comando provinciale dei carabinieri di Siena esce una lettera anonima contro di lui. Il documento, firmato “Avvocati onesti”, contiene delle accuse nei suoi confronti. All’epoca ne scrive il Fatto Quotidiano. L’anonimo sosteneva che il luogotenente intrattenesse una relazione sentimentale con la sorella di Correa e che avesse favorito la propria moglie, avvocato. Oggi la sorella di Correa contesta, insieme a Nesticò, le modalità con cui i consulenti della Commissione parlamentare d’inchiesta avrebbero raccolto le dichiarazioni del detenuto, denunciando presunte pressioni psicologiche e incontri avvenuti senza le necessarie garanzie. Tornando al 2020, però, le accuse vengono esaminate dalla magistratura e giudicate prive di fondamento. A stampare il documento sarebbero stati due carabinieri subordinati proprio a Nesticò, scoperti da un altro collega che segnala l’accaduto. I due militari finiscono sotto indagine per diffamazione e, nel dicembre 2021, il gip Jacopo Rocchi respinge la richiesta di archiviazione della Procura di Siena, disponendo ulteriori accertamenti. A dicembre 2021 Nesticò viene ascoltato dalla prima Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta da Pierantonio Zanettin. Il resoconto stenografico è pubblicato sul sito della Camera dei deputati. Il luogotenente riferisce di aver partecipato, come osservatore, alla simulazione della caduta effettuata nell’ufficio di Rossi. Poi spiega di essersi occupato di un altro filone investigativo, più consistente, riguardante vicende potenzialmente collegate alla morte del manager. Cita accertamenti delegati dalle Procure di Genova e Siena e attività che hanno interessato anche Grosseto. A quel punto chiede di proseguire l’audizione in seduta segreta.