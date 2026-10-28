E ora per Meloni sono cazzi! Dopo i camionisti del Sud tocca ai tassisti in sciopero per il caro carburante (ma non erano una categoria protetta dalla destra?)

E pensare che nel 2013 Loreno Bittarelli, presidente e fondatore di itTaxi, era candidato con Fratelli d’Italia alla Camera nella circoscrizione Lazio 1. Ora, invece è tra i promotori della manifestazione del 26 ottobre. Bittarelli era nella stessa lista in cui al primo posto c’era Giorgia Meloni, al secondo Fabio Rampelli, e al terzo Marco Marsilio. Al quarto posto c’era proprio Bittarelli. Dunque non proprio l’ultimo dei tassinari che nel febbraio 2026 è riuscito a trovare un’intesa per la sua itTaxi niente di meno con Uber. Un motivo in più di preoccupazione per Meloni perché la protesta rischia di unire anche chi sul resto non è d’accordo. È esattamente quello che è accaduto con gli autotrasportatori in Sud Italia. Come se non bastasse la questione è delicata pure dentro il centrodestra. Sul rapporto tra taxi e Ncc la maggioranza è divisa. Forza Italia ha rilanciato una proposta del deputato Andrea Caroppo per alleggerire alcuni vincoli al noleggio con conducente. La Lega ha assunto posizioni contrarie alle liberalizzazioni considerate eccessive, mentre Fratelli d’Italia ha chiesto prudenza e un accordo di maggioranza prima di modificare il settore. Insomma, un bel disastro che più il tempo passa più si estende a macchia d’olio, anzi, di petrolio. Petrolio che costa sempre di più.