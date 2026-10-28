Stefania Craxi scazza con FdI per la candidatura di Di Pietro al Csm, ma qualcuno ha chiesto a lui che ne pensa? Noi sì: “Io raccomandato? Ho i titoli e non ho chiesto il permesso a nessuno”

Si sta consumando uno scontro tutto interno alla maggioranza di centrodestra che anche sulla candidatura dei laici al Csm pare non trovare una quadra. L’ultima diatriba tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si sta giocando sul nome dell’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, candidato come laico al Csm e il cui nome sarebbe al vaglio di Fratelli d’Italia. Già durante la campagna referendaria il Dr. Di Pietro si era speso a favore del sì, poi bocciato dal voto popolare. Dalle parti di Forza Italia, parrebbe non essere stato gradito, come si legge sul Corriere della Sera, il pranzo con Giovanni Donzelli, che ai cronisti ha spiegato si fosse trattato di un incontro durante il quale i due avevano ricordato la campagna referendaria e Di Pietro aveva illustrato le ragioni della propria autocandidatura. Donzelli ha assicurato che non c’è stata alcuna investitura ufficiale da parte di Fratelli d’Italia, precisando che è ancora presto per esprimersi sul nome dell’ex magistrato. Da Forza Italia è arrivata però una netta chiusura, in particolare da parte dell’attuale capogruppo dei senatori azzurri, Stefania Craxi, figlia dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, coinvolto nelle inchieste di Mani Pulite e trasferitosi ad Hammamet, dove ha concluso la sua vita in esilio. Craxi, insieme al capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa, ha firmato una nota in cui il partito annuncia che non voterà Di Pietro, bollando la sua storia giudiziaria e politica come incompatibile con il ruolo di garanzia richiesto a un componente del Csm. Una posizione che rischia di complicare ulteriormente gli accordi nella maggioranza. Abbiamo chiamato il Dr. Di Pietro che però rivendica la sua candidatura come “personale e spontanea” e di averla presentata “sul sito della camera dei deputati come previsto dalla legge senza chiedere il permesso a nessuno. Non so se qualche gruppo parlamentare possa alla fine essere d’accordo o meno. Mi sono candidato perché penso di avere i titoli professionali per ricoprire il ruolo di componente laico del Csm e quindi da una parte non ho bisogno di essere raccomandato da nessuno e dall’altra tutti quelli che ritengono che io possa fare bene il mio lavoro all’interno di quell’Organismo possono votarmi a prescindere dal partito di appartenenza. La legge prevede che chi ne ha i titoli puo’ proporre la propria candidatura personalmente senza una bandiera politica alle spalle. So che di regola fanno diversamente ma mi pare che il mio modo di fare sia più rispettosa della legge e soprattutto più trasparente”.