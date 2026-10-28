Macché terrorista! Quel rivoluzionario di Youssef Siher lavora per una startup americana di intelligenza artificiale finanziata da Peter Thiel

Partiamo da un assunto semplicissimo: tutti, in un modo o nell’altro, dobbiamo lavorare. E anche gli aspiranti rivoluzionari, gli intellettuali dell’anticapitalismo, gli alfieri antisistema sono costretti dallo stesso sistema a integrarsi all’interno dei perversi meccanismi della società contemporanea. È quello che è successo al povero Youssef Siher, che dopo anni passati a combattere l’imperialismo occidentale e l’ordine capitalista fra i banchi dell’università e sulla carta stampata, lo scorso gennaio, ha iniziato a lavorare in un’azienda: la Mercor. Ma cos’è la Mercor?

È una startup americana con sede a San Francisco, fondata nel 2023 da Brendan Foody, Adarsh Hiremath e Surya Midha, ex studenti delle università di Georgetown e Harvard (a proposito di “università d’élite che producono il sapere legittimo”) e Thiel Fellows, cioè parte di un programma creato nel 2010 da Peter Thiel che prevede una borsa di studio a giovani che lasciano o non iniziano l’università per dedicarsi a un progetto imprenditoriale, scientifico o di ricerca. I tre, appunto, hanno fondato Mercor, una piattaforma che si occupa di reclutare ingegneri, avvocati, medici, banchieri e giornalisti (Siher?) per addestrare modelli di IA e chatbot. Fra i clienti i più grandi colossi dell’IA, come OpenAI e Meta, fra gli investitori Peter Thiel appunto, figura legatissima al mondo MAGA, reazionario e tecnocratico, considerato un “regista” della politica americana, primo grande finanziatore tech di Donald Trump, sostenitore dell’ascesa politica del vicepresidente J.D. Vance, cofondatore di PayPal e Palantir, che tra le altre cose fornisce software di analisi dei dati, intelligenza artificiale e sorveglianza a governi, servizi segreti (CIA, FBI), forze armate e programmi di sicurezza globali. Ma anche la società di venture capital Felicis, Jack Dorsey, cofondatore di Twitter, e Larry Summers, segretario al Tesoro con Bill Clinton, presidente dell’Università di Harvard e direttore del Consiglio economico nazionale con Barack Obama.