Youssef Siher ha il nome straniero e tutte le idee cretine per essere il capro espiatorio della destra, ma il terrorismo (psicologico) ve lo stanno facendo altri

Per le verginelle di destra - verginelle solo quando non devono difendere il proprio diritto a essere “politicamente scorretti” - pare siano scandalose frasi come: “Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove”, o “Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame”. Vi invitiamo a essere meno ingenui e a non credere a chi reputa dichiarazioni del genere la prova di una cospirazione terroristica ai danni dell’Italia, perché chi vuole farvelo credere probabilmente nella sua vita avrà pensato frasi ben peggiori. Ma soprattutto, esultando per dei provvedimenti securitari concepiti sull’onda dell’emergenza, questi ultimi dimostrano di non avere alcuna sensibilità nei confronti della minaccia “““terroristica””” contro la società civile che certo atteggiamento marziale rappresenta. Youssef Siher ha il nome e le idee perfette per diventare il target primario di una campagna di delegittimazione delle piazze che passa da uno specifico canale politico, che nulla ha a che vedere con la condanna della violenza, dal momento che poi si chiede di agire contro Siher come si farebbe in uno Stato di polizia e non in uno Stato di diritto, e che soprattutto non ha nulla a che vedere con noi, cittadini e poveracci, o con la nostra sicurezza. Non crederete mica che la macchina della disinformazione sia partita per tutelarvi e che solo casualmente ora torni utile a certa propaganda, vero?